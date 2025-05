Sergio Busquets s’attend au pire pour l’Inter Miami

La Coupe du monde des Clubs 2025 se rapproche pour l’Inter Miami. Se disputant aux États-Unis, la compétition se tiendra du 15 juin au 13 juillet et la formation floridienne aura l’occasion de s’illustrer puisqu’elle fait partie des 32 équipes à participer. Située dans le groupe A, l’équipe de Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba et Sergio Busquets aura fort à faire contre le FC Porto, Palmeiras et Al-Ahly.

La suite après cette publicité

Dans un entretien pour DAZN, Sergio Busquets estime que ce sera compliqué pour les Hérons de tirer leur épingle du jeu : «il est clair que nous ne sommes pas au niveau pour participer à la Coupe du monde des clubs, mais nous allons essayer de rivaliser dans le groupe, de prendre match après match, de nous battre et, avec un peu de chance, nous passerons à la phase suivante, même si cela va être difficile.»