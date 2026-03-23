EdF Espoirs : Herba Guirassy remplace Jean-Mattéo Bahoya

Blessé au genou, l’ailier de l’Eintracht Francfort, Jean-Mattéo Bahoya, doit renoncer. En effet, le Tricolore de 20 ans ne pourra pas prendre au match des éliminatoires au Championnat d’Europe chez les espoirs jeudi (19h30) contre le Luxembourg.

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Pour le remplacer, l’attaquant du FC Nantes Herba Guirassy a été appelé. Eloigné des Bleuets en raison d’une blessure aux ischio-jambiers en début de saison, le buteur de 19 ans va donc faire ses débuts avec les Espoirs.