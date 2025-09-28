Mathys De Carvalho, la nouvelle révélation du centre de formation de l’OL

A chacune de ses crises financières ou sportives, l’OL a réussi à s’en sortir grâce à sa formation. Ayant réussi à sortir des joueurs incroyables de sa pépinière par le passé, le club rhodanien aurait légèrement perdu son savoir-faire ces dernières années à en croire les classements des centres de formation de la FFF. Pour autant, sur le terrain, le centre de formation lyonnais a toujours de quoi surprendre. Outre les premiers pas remarquables de Khalis Merah, sûrement promis à un grand avenir, Mathys De Carvalho a également impressionné pour ses débuts.

Auteur d’une entrée en jeu prometteuse contre Angers le week-end dernier, le jeune milieu de terrain a été exceptionnel dans l’entrejeu face à Utrecht ce jeudi. Positionné dans un double pivot aux côtés de Tyler Morton, le jeune produit du centre de formation ne s’est jamais caché. Prenant de nombreuses initiatives balle au pied, il a remporté de nombreux duels et a même fait parler son vice sur quelques situations pour gratter des fautes précieuses. Une performance très juste pour un joueur de 20 ans qui a montré qu’il pouvait être un membre de la rotation lyonnaise cette saison.

Paulo Fonseca valide Mathys De Carvalho

Une performance qui lui a d’ailleurs valu les louanges d’un Paulo Fonseca pourtant avare en compliments : «je n’aime pas parler des individualités, mais là, je dois faire une exception. Mathys a été le meilleur élément de l’équipe. Il a été incroyable. Un jeune joueur qui joue pour la première fois une compétition comme celle-ci, en étant en plus titulaire…Je suis très content parce qu’il a démontré beaucoup de personnalité et de caractère. Il a gagné beaucoup de second ballon. J’ai aimé sa performance.»

Joueur formé au poste de défenseur, le milieu de 20 ans n’était pas forcément attendu au très haut niveau. Pourtant, à l’instar d’un Bradley Barcola avant lui, De Carvalho a su travailler et continuer d’y croire jusqu’à s’être créé une place intéressante à l’heure où ces lignes sont écrites. Ayant fait ses premiers pas en Ligue 1 contre Angers la semaine dernière, De Carvalho avait marqué les esprits avec un tacle autoritaire et qui avait été fortement applaudi par le Groupama Stadium. Ce dimanche, le jeune milieu d’origine portugaise, qui a signé son premier contrat professionnel cet été, pourrait encore gratter quelques minutes à Lille.