Ligue des Champions

LdC : surprise dans la composition de départ du PSG

Par Matthieu Margueritte
João Neves @Maxppp
Barcelone 1-1 PSG Voir sur CANAL+

À l’heure où le coup d’envoi du choc de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain est sur le point d’être donné, les téléspectateurs et les spectateurs ont pu voir un changement de dernière minute du côté du onze parisien.

En effet, le club de la capitale avait annoncé un milieu Vitinha, Neves et Ruiz. Or, au moment d’entrer sur la pelouse de Montjuic, c’est Warren Zaïre-Emery qui a pris la place de João Neves. Le Portugais n’est d’ailleurs même pas sur la feuille de match. Une blessure à l’échauffement ?

