Brésil : la liste avec 3 joueurs de Ligue 1

Qualifié pour la Coupe du Monde 2026 organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, le Brésil va disputer deux matches amicaux face à la Corée du Sud et le Japon durant cette trêve internationale. Pour cette double confrontation, Carlo Ancelotti vient de dévoiler sa liste.

Sans surprise, Neymar est encore absent puisque la star de Santos est à nouveau blessée. Caio Henrique, Vanderson (Monaco) et Lucas Beraldo (PSG) représenteront le contingent de la Ligue 1. À noter toutefois le retour des joueurs du Real Madrid Eder Miltão, Rodrygo et Vinicius Junior.

Gardiens : Bento, Ederson, Hugo Souza

Défenseurs : Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Eder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Lucas Beraldo, Vanderson, Wesley

Milieux : André, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Joeliton, Lucas Paquetá

Attaquants : Estêvão, Martinelli, Igor Jesus, L. Henrique, M. Cunha, Richarlison, Rodrygo, Vinicius Jr