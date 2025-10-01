Ligue des Champions
LdC : quand le Barça trolle le PSG avec l’OM
Le coup d’envoi entre le FC Barcelone et le PSG dans cette 2e journée de phase de championnat de Ligue des Champions a été donné il y a moins de quinze minutes. Avant cela, les Catalans n’ont pas manqué de troller leur adversaire du soir, avec une référence à l’OM.
Foot Mercato @footmercato – 21:09
📽️ Quand le Barça fait jouer JUMP de Van Halen 🎵, l’hymne d’entrée des joueurs de l’OM, avant Barça – PSG… @CanalplusFootVoir sur X
Culture musicale ou pur chambrage ? 🤔
Avant l’entrée des joueurs sur la pelouse et la traditionnelle musique d’avant-match, Jump de Van Halen a retenti à Montjuïc. Il s’agit évidemment du son diffusé au stade Vélodrome avant la venue des joueurs sur le terrain. Une petite provocation de la part du Barça.
