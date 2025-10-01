LdC : quand le Barça trolle le PSG avec l’OM

Le coup d’envoi entre le FC Barcelone et le PSG dans cette 2e journée de phase de championnat de Ligue des Champions a été donné il y a moins de quinze minutes. Avant cela, les Catalans n’ont pas manqué de troller leur adversaire du soir, avec une référence à l’OM.

La suite après cette publicité

Avant l’entrée des joueurs sur la pelouse et la traditionnelle musique d’avant-match, Jump de Van Halen a retenti à Montjuïc. Il s’agit évidemment du son diffusé au stade Vélodrome avant la venue des joueurs sur le terrain. Une petite provocation de la part du Barça.