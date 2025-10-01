LdC : Newcastle étrille l’Union Saint-Gilloise, Qarabag gagne encore !

Suite de la deuxième journée de Ligue des Champions avec les deux matches programmés à 18h45 : Qarabag-Copenhague et Union Saint-Gilloise-Newcastle. Vainqueur surprise de Benfica il y a deux semaines (3-2), Qarabag confirmait son excellent début de parcours européen en ouvrant le score face aux Danois par l’intermédiaire de Zoubir. Les Azerbaïdjanais ont ensuite scellé le sort du match par Addai (2-0, 84e). Deux victoires en autant de matches qui hissent Qarabag à une très belle quatrième place du classement

Dans l’autre rencontre, Newcastle se rendait en Belgique pour tenter de se racheter après sa défaite à domicile face au FC Barcelone (1-2). Contre l’Union Saint-Gilloise, les Magpies ont fait la différence en première période avec Woltemade et un penalty de Gordon. L’attaquant du Tyneside s’est d’ailleurs offert un doublé peu après l’heure de jeu, toujours sur penalty (64e). Enfin, Barnes a participé à la fête en marquant le but du 4-0 (81e). Grâce à cette victoire, les Toons sont huitièmes du classement, juste devant l’OM.

Les résultats des matches de 18h45 :

Qarabag-Copenhague : 2-0 (Zoubir, Addai)

Union Saint-Gilloise-Newcastle : 0-4 : (Woltemade, Gordon x2, Barnes)