Ligue 1 : Strasbourg grimpe sur le podium, Nice accroche Monaco, Le Havre neutralise Rennes

Ce dimanche, le multiplex de la 7e journée de Ligue 1 permettait de voir plusieurs cadors du championnat à l’œuvre. Au stade Louis II, l’AS Monaco et Nice s’affrontaient dans un derby du Sud prometteur. Incapable de remporter le moindre de leurs quatre derniers matches toutes compétitions confondues, le Gym souhaitait relancer la machine sur les terres de son voisin qui a arraché le nul contre Manchester City en milieu de semaine (2-2). Pourtant, ce sont les Aiglons qui ont réalisé la meilleure entame de match. Incisif, le club azuréen s’est procuré les premières occasions de la rencontre et a même cru ouvrir le score avant que le but de la tête d’Antoine Mendy ne soit refusé pour une position de hors-jeu (17e). La concrétisation de ce bon début de rencontre a eu lieu à la demi-heure de jeu. Sur un énième centre, Sofiane Diop a puni son ancienne équipe avec une superbe frappe enroulée (0-1, 29e). Dans la foulée, les Nicois ont été réduits à dix sur une situation assez lunaire. Après une faute anodine, Ali Abdi a cherché à récupérer le ballon dans les bras de Mika Biereth mais a marché sur l’ancien attaquant d’Arsenal. L’arbitre de la rencontre, Willy Delajod, n’a pas hésité pas et a sorti un deuxième carton jaune à l’encontre du défenseur tunisien, expulsé à la 34e minute de jeu.

La suite après cette publicité

Inspirés malgré ce coup dur, les Aiglons ont même doublé la mise quelques minutes plus tard. En effet, après une faute de main de Krépin Diatta dans la surface, Diop ne s’est pas fait prier pour s’offrir le doublé sur son ancienne pelouse (0-2, 43e). Pouvant rentrer aux vestiaires avec cette solide avance, Nice a finalement été fautif sur une nouvelle main dans la surface, cette fois celle d’Antoine Mendy qui a permis à Ansu Fati de réduire la marque avant la mi-temps (1-2, 45+7e). Au retour des vestiaires, le match a continué de se jouer sur une intensité assez folle. Sur une intervention anodine de Moïse Bombito, Nice a perdu gros. Fautif face à Balogun, le défenseur canadien s’est lourdement blessé à la jambe gauche et a concédé un penalty, finalement transformé par Ansu Fati, pour le doublé (2-2, 54e). Après tous ces rebondissements, la physionomie du match a changé. Revigorés par ce revirement de situation et en supériorité numérique, l’ASM a cherché à piquer, mais le manque de précision d’Ilenikhena (76e) et Yehvann Diouf (80e). Finalement, malgré neuf minutes de temps additionnel, le score n’a plus évolué. Monaco stagne à la 5e place et Nice reste douzième.

Strasbourg met une fessée à Angers, Rennes se saborde encore

Dans le même temps, Strasbourg n’a fait qu’une seule bouchée d’Angers. Auteur d’un bon début de saison et candidat au podium en fin de saison, le club alsacien avait à cœur de se reprendre en championnat après la rude défaite encaissée contre Marseille vendredi dernier (1-2). Mission accomplie pour les hommes de Liam Rosenior qui ont ouvert le score en fin de première période. Après avoir buté à de nombreuses reprises sur Hervé Koffi (26e, 28e), Joaquin Panichelli a pris sa revanche en crucifiant le portier burkinabais après son erreur de relance (1-0, 36e). Au retour des vestiaires, les Alsaciens ont déroulé. Après un superbe enchaînement, Panichelli s’est offert le doublé (2-0, 51e) avant qu’Abdoul Ouattara n’y aille de son but sur une belle déviation de Guela Doué (3-0, 60e). Arrivé en provenance de Fulham cet été, Martial Godo a inscrit un doublé pour aggraver le score (66e, 70e). Avec ce succès fleuve, Strasbourg grimpe sur le podium et enchaîne avec un deuxième succès toutes compétitions confondues après son succès à Bratislava jeudi en C4.

La suite après cette publicité

Il y a également eu du spectacle dans la troisième rencontre du multiplex. Morose face à un Lens réduit à dix pendant plus de 90 minutes la semaine dernière, Rennes souhaitait retrouver le sourire sur la pelouse du Havre ce dimanche. Tranchants d’entrée, les Bretons ont rapidement ouvert le score grâce au premier but sous les couleurs rennaises de Breel Embolo (0-1, 10e). Lancés, les hommes d’Habib Beye ont doublé la mise grâce à Estéban Lepaul (2-0, 29e), frustré par la VAR quelques minutes auparavant. Sous l’eau et en difficulté, Le Havre a pourtant trouvé les ressources pour reprendre confiance juste avant la pause. Après une faute stupide de Jérémy Jacquet dans la surface, Issa Soumaré a réduit la marque sur penalty (1-2, 45+1e). Au retour des vestiaires, Le Havre a renversé la vapeur. Après un autre but refusé par la VAR à Breel Embolo (69e), Rassoul Ndiaye a finalement permis aux Hacmen d’arracher le nul en fin de rencontre (2-2, 79e). Un troisième match nul de rang et qui ne fait pas les affaires des deux équipes.