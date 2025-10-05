Toulouse est aux anges après la victoire historique contre l’OL !

Longtemps mené au Groupama Stadium ce dimanche, Toulouse a finalement renversé l’Olympique Lyonnais grâce à un doublé tardif d’Emersonn, mettant fin à une disette de 59 ans sur le terrain de l’OL en Ligue 1. Les Toulousains n’avaient en effet plus gagné à Lyon depuis le 18 mai 1966, date à laquelle Édouard Wojciak avait offert la victoire aux siens au stade Gerland (1-0). Ce succès historique permet au Téfécé de grimper au neuvième rang du championnat, tandis que l’OL, qui avait tenu la victoire jusqu’à la 87e minute, subit un coup d’arrêt avant la trêve internationale et recule au troisième rang. Dans ce match, Lyon a ouvert le score à la 24e minute grâce à un superbe mouvement collectif conclut par Fofana, après une première occasion frôlant le poteau. Mais à force de subir, les Rhodaniens ont vu Toulouse égaliser dans les dernières minutes sur une frappe de Magri contrée par Mata (87e), avant que le Téfécé ne scelle sa victoire sur un dernier corner et une tête puissante d’Emersonn (90e+6).

L’entraîneur Carles Martinez Novell a exprimé sa fierté après la rencontre : « Je suis très content pour tout le monde. Je sais comment tout le monde travaille. Tout le staff travaille treize heures par jour. Quand vous perdez ou que vous faites match nul, c’est difficile à dire… mais aujourd’hui, c’est plus facile de le dire. Je suis content pour les supporters, pour Toulouse. Cela faisait plus de cinquante ans sans victoire dans cette ville. On nous répète souvent ce genre de statistique, et on est partis avec cette sensation que l’on pouvait le faire. Emersonn ? Je suis content pour lui. La semaine dernière, j’en ai parlé avec beaucoup de joueurs, c’est important de commencer, mais aussi de finir. À Yann Gboho, à Emersonn, à Alexis Vossah… Ce sont aussi des titulaires en puissance. Chez nous, on ne fait pas la différence entre les titulaires et les remplaçants. Il était important, au retour des vestiaires, d’être concentrés. On a compris qu’il fallait que l’on soit ensemble, que c’était possible. On y a cru jusqu’au bout ».

Première victoire à Lyon en 59 ans pour Toulouse

Les réactions n’ont pas tardé à faire le tour de Toulouse. Auteur d’une prestation solide en défense, Charlie Cresswell a lui aussi savouré cette victoire historique : «Le vestiaire est complètement explosé ! Je pense que ça a été compliqué ces dernières semaines. On a eu de mauvais résultats, même si on y a mis beaucoup d’efforts. Mais on a gardé le même caractère aujourd’hui, et on a finalement été récompensés. On avait fait un bon début de saison. On savait qu’ils avaient joué cette semaine en Europa League. On savait qu’à la fin de ce match, il y avait quelque chose à faire. On n’a rien lâché, et ce n’est qu’un début. La jeunesse est l’ADN du club. Donner de la confiance aux jeunes joueurs, c’est important. J’en suis un exemple. Ils m’ont recruté alors que je n’avais pas beaucoup joué la saison précédente. Ils m’ont fait confiance, et j’en suis très reconnaissant. On leur rend cette confiance en donnant toujours tout sur le terrain et à l’entraînement», a-t-il affirmé. Les joueurs ont montré une détermination sans faille, ne lâchant rien jusqu’au coup de sifflet final.

Enfin, Djibril Sidibé a souligné l’importance de la persévérance et de la solidarité dans cette victoire : «Incroyable ! On a poussé jusqu’à la fin et on est récompensés avec ces deux buts d’Emersonn. C’était compliqué face à une équipe de Lyon qui était en confiance en Europa League et en championnat. Mais on y a cru jusqu’au bout et on est récompensés avec ces deux buts. On sait que face à une grosse équipe comme Lyon, il faut être concentrés, ça se joue sur des détails. On n’a pas eu de réussite sur leur contre, mais on a poussé. Les entrants ont fait la différence. Dans cette période où l’on a beaucoup perdu, j’espère que ça va nous donner beaucoup de confiance pour enchaîner une série», s’est réjoui l’ancien de Monaco au micro de Ligue 1+. Grâce à cette victoire exceptionnelle, Toulouse confirme sa capacité à surprendre les cadors et s’offre une parenthèse historique dans sa saison, tandis que l’OL doit désormais digérer ce revers inattendu à domicile.