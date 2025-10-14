Qualifs CDM 2026 : l’Algérie renverse l’Ouganda, l’Afrique du Sud sera au Mondial, le Nigeria est barragiste

Baptême du feu pour Zidane avec l’Algérie. Convoqué pour la première fois de sa carrière avec l’Algérie, le gardien de 27 ans était titularisé dans les buts. Déjà qualifiés, les Verts voulaient terminer sur une bonne note face à son public. En face, l’Ouganda jouait son va-tout et une victoire pouvait lui permettre de figurer parmi les meilleurs deuxièmes en cas de contre-performances chez ses concurrents. Tout a très bien commencé pour les visiteurs. Ayant besoin de buts pour arracher les barrages, les Ougandais ont ouvert le score à la sixième minute de jeu avec le but de Mukwala (6e).

La suite après cette publicité

Sonnés, les Fennecs ont multiplié les occasions, mais n’ont jamais été en mesure de revenir au score avant la pause après plusieurs occasions d’Amoura (32e, 41e). Au retour des vestiaires, l’Algérie est revenue avec de meilleures intentions. Poussés par les entrées d’Anis Hadj-Moussa, Ilan Kebbal et Badredine Bouanani, les Algériens sont revenus au score en fin de rencontre grâce à un penalty transformé par Mohamed Amoura (1-1, 80e). Quelques minutes plus tard, les Fennecs ont marqué le but de la victoire après un nouveau penalty d’Amoura (2-1, 90+9e) suite à une grossière faute du gardien sur Gouiri. Avec cette défaite, l’Ouganda ne figure pas dans les meilleurs deuxièmes. L’Algérie termine sur une belle note.

L’Afrique du Sud à la Coupe du monde, le Nigeria explose le Bénin mais…

L’enjeu de la fin d’après-midi se jouait dans le groupe C. Avec trois équipes qui pouvaient se qualifier à la Coupe du monde, la rencontre importante était entre le Nigeria et le Bénin. Face au leader du groupe et devant son public, les Super Eagles n’ont pas tremblé et ont surdominé des Béninois bouffés par la pression. Sous l’impulsion d’un Victor Osimhen en grande forme, le Nigeria s’est imposé grâce à un triplé de son attaquant de classe mondiale (3e, 37e, 51e). Frank Onyeka a corsé l’addition en fin de rencontre (4-0, 90+1e). Une victoire qui ne permet pas d’aller chercher la première place, car l’Afrique du Sud a battu le Rwanda.

La suite après cette publicité

Alors que Mbatha a ouvert le score à la cinquième minute de jeu, Appollis a scellé la qualification des siens à la Coupe du monde à la 26e minute. En seconde période, ce dernier s’est mué en passeur pour le troisième but signé Evidence Makgopa (3-0, 72e). Une délivrance pour l’Afrique du Sud qui retourne en Coupe du monde pour la première fois depuis 2010. De son côté, le Nigeria figure, à l’heure où ces lignes sont écrites, parmi les quatre barragistes. Il faudra attendre les matches du soir pour que la présence des coéquipiers de Samuel Chukwueze dans les barrages soit confirmée. Dans les autres rencontres de 18h, la Guinée a été accrochée à domicile face au Botswana (2-2) tandis que le Mozambique est allé gagner en Somalie (0-1).

Les résultats de 18h :

Groupe C

Nigeria 4-0 Bénin : Osimhen (3e, 37e, 51e), Onyeka (90+1e)

Afrique du Sud 3-0 Rwanda : Mbatha (5e), Appollis (26e), Makgopa (72e)

Groupe G

Algérie 2-1 Ouganda : Amoura (80e, 90+8e) / Mukwala (6e)

Guinée 2-2 Botswana : Traore (19e), Balde (35e) / Boy (7e), Mohutsiwa (45+2e)

Somalie 0-1 Mozambique : Catamo (6e)