PSG : Luis Enrique annonce l’objectif comptable pour assurer la qualification

Luis Enrique avait prévenu. Lui l’Espagnol ne pouvait pas prendre à la légère un déplacement à San Mames, l’antre bouillonnante de l’Athletic Bilbao où tant d’équipes ont sombré. Il a prévenu et ses joueurs ont constaté que la difficulté était bien au rendez-vous au cœur d’une première période délicate, où l’agressivité adverse les a empêchés de développer leur jeu. Cela a été mieux en seconde période, avec des occasions, mais pas d’efficacité, au grand dam de Vitinha.

Interrogé par Canal+, Luis Enrique a livré son analyse de la rencontre. « Ca a été un match serré, très difficile, surtout la première mi-temps mais je pense qu’on méritait la victoire. On a créé des occasions très claires, on aurait pu gagner ce match », a-t-il d’abord déclaré.

Il est ensuite revenu sur l’ambiance et la pression mise par Bilbao. « Bien sûr, ça a été important et je pense qu’on a démarré le match bien mais avec beaucoup de difficultés. On pensait qu’en 2e période, ils seraient amoindris et on en a profité pour créer de vraies occasions mais ça n’a pas suffi pour gagner. » Mais surtout, Luis Enrique a refusé de s’affoler pour la suite, avec encore un déplacement au Sporting puis la réception de Newcastle.

« Je pense qu’on est dans un très bon moment, nous avons notre mentalité, je suis confiant. C’est dommage ce résultat car le groupe est serré et il faudra beaucoup de points. On doit gagner au moins un match de plus », a-t-il calculé. Avec 13 points, le PSG est 3e du classement, et peut logiquement espérer achever la phase de ligue dans le top 8, voire mieux.