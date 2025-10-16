Une sensation du Real Madrid rend fou l’Europe !

Dans l’ombre des grandes stars madrilènes, un jeune espoir a pris ses quartiers au cœur du projet : Gonzalo García, 21 ans, est en effet peu à peu élevé comme figure de proue d’un renouveau offensif au Real Madrid, à tel point que la presse espagnole l’évoque, aujourd’hui, comme l’élément le plus convoité du prochain mercato hivernal.

La suite après cette publicité

Ce jeudi, Marca indique, à ce titre, que la direction merengue est d’ores et déjà prête à se faire attaquer de toutes parts pour le natif de Madrid. Formé au club depuis son adolescence, Gonzalo García s’est affirmé au sein de la Castilla, en troisième division espagnole, où il a fait parler son sens du but en inscrivant 25 buts lors de la saison 2024‑2025.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid veut le garder

Ces derniers mois, l’attaquant d’1m82 a même vu son ascension prendre un tournant spectaculaire lors de la Coupe du Monde des clubs 2025, où il a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive, devenant ainsi meilleur buteur du tournoi. Intégré au onze type de la compétition, le numéro 16 de la Casa Blanca dispose, pourtant, depuis d’un rôle secondaire au sein de l’écurie madrilène.

Barré par la féroce concurrence, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2030 pourrait donc attirer de nombreuses convoitises d’écuries, prêtes à lui offrir un rôle plus important. Avec une valeur marchande en hausse, aujourd’hui estimée à 15 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt, et une clause libératoire d’1 milliard d’euros, l’Espagnol devrait donc largement animer le prochain mercato des Merengues.

La suite après cette publicité

Au point d’imaginer un départ ? Rien est moins sûr. Comme indiqué par le quotidien espagnol, Gonzalo García dispose de la pleine confiance de son entraîneur Xabi Alonso, pleinement conscient de ses qualités et considéré comme un élément clé de la profondeur de l’effectif madrilène. «Ma seule option a toujours été de rester au Real Madrid, je ne regrette absolument pas ma décision», avait par ailleurs indiqué le principal concerné lors de sa prolongation. L’Europe sait à quoi s’en tenir.