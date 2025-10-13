Eliminatoires CM - Europe
EdF : le but de Nkunku qui célèbre son comeback avec les Bleus
1 min.
@Maxppp
Christopher Nkunku remet les Bleus dans le match à l’heure de jeu. Servi en profondeur, l’attaquant tricolore a accéléré, repiqué vers la surface et éliminé Palsson d’un crochet soyeux avant de placer une frappe enroulée dans le petit filet opposé. Un geste plein de sang-froid qui a laissé le gardien islandais sans réaction.
La suite après cette publicité
TF1 @TF1 – 22:11
🇮🇸 Islande 1 - 1 France 🇫🇷 #ISLFRAVoir sur X
BUUUT !
Nkunku égalise pour les Bleus grâce à un magnifique but en solo.
Le match des Bleus à suivre en direct sur TF1 & @tf1plus :
BUUUT !
Nkunku égalise pour les Bleus grâce à un magnifique but en solo.
Le match des Bleus à suivre en direct sur TF1 & @tf1plus :
Grâce à cette réalisation, la France égalise enfin à Reykjavik et relance complètement la rencontre. Ce but vient récompenser la montée en puissance des hommes de Deschamps, jusque-là frustrés par la solidité islandaise et le manque de réussite offensive.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer