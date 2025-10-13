Menu Rechercher
Commenter
Eliminatoires CM - Europe

EdF : le but de Nkunku qui célèbre son comeback avec les Bleus

Par Valentin Feuillette
1 min.
Christopher Nkunku avec le maillot bleu @Maxppp
Islande 2-2 France

Christopher Nkunku remet les Bleus dans le match à l’heure de jeu. Servi en profondeur, l’attaquant tricolore a accéléré, repiqué vers la surface et éliminé Palsson d’un crochet soyeux avant de placer une frappe enroulée dans le petit filet opposé. Un geste plein de sang-froid qui a laissé le gardien islandais sans réaction.

La suite après cette publicité
TF1
🇮🇸 Islande 1 - 1 France 🇫🇷 #ISLFRA

BUUUT !

Nkunku égalise pour les Bleus grâce à un magnifique but en solo.

Le match des Bleus à suivre en direct sur TF1 & @tf1plus :
Voir sur X

Grâce à cette réalisation, la France égalise enfin à Reykjavik et relance complètement la rencontre. Ce but vient récompenser la montée en puissance des hommes de Deschamps, jusque-là frustrés par la solidité islandaise et le manque de réussite offensive.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
France
Christopher Nkunku

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
France Flag France
Christopher Nkunku Christopher Nkunku
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier