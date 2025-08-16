Menu Rechercher
Vidéo : Nice a failli inscrire le but gag de l’année en Ligue 1

Yehvann Diouf est le gardien de but du Stade de Reims @Maxppp
Nice 0-1 Toulouse

Ce samedi soir, l’OGC Nice lance sa saison à domicile face à Toulouse. Une rencontre a priori abordable pour des Aiglons qui souhaitaient se racheter après la leçon reçue par Benfica lors du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. En première période, les Niçois ont cruellement manqué d’inspiration pour aller ouvrir le score.

Pire encore, les coéquipiers de Badredine Bouanani auraient même pu concéder l’ouverture du score après une action ubuesque. Sur une passe en retrait mal maîtrisée de Juma Bah, Yehvann Diouf n’est pas parvenu à maîtriser le ballon et a vu le ballon toucher le poteau avant de longer la ligne de but. Le Gym est passé tout près d’un but gag pour (mal) lancer sa saison.

