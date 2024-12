Chelsea : Mykhaïlo Mudryk a été testé positif lors d’un contrôle antidopage

Le 15 janvier 2023, le Chelsea Football Club a officiellement mis la main sur Mykhaïlo Mudryk. Pourtant, pendant très longtemps, beaucoup estimaient que le footballeur ukrainien poserait ses valises dans un autre club de la capitale anglaise, Arsenal. Mais après un long bras de fer avec les Gunners, les Blues ont remporté la bataille en signant un chèque de 70 M€ au Shakhtar Donetsk. Les pensionnaires de Stamford Bridge avaient officialisé la nouvelle via un communiqué de presse publié sur leur site officiel.

«Mykhaïlo Mudryk a finalisé son transfert du Shakhtar Donetsk à Chelsea après avoir convenu de conditions personnelles avec le club. L’international ukrainien, qui a eu 22 ans au début du mois, a signé un contrat de huit ans et demi avec les Blues pour sceller son transfert à Stamford Bridge.» Très attendu à Londres, celui qui était surnommé le "Neymar ukrainien" a connu des hauts et des bas. Lors de ses six premiers mois, il n’a pas vraiment brillé, lui qui a participé à 17 rencontres toutes compétitions confondues (0 but, 2 assists).

Mudryk risque une lourde suspension

La saison suivante, en 2023-24, il a montré un peu plus de choses lors de ses 41 apparitions toutes compétitions confondues. Malgré la forte concurrence régnant chez les Anglais, il a marqué 7 buts et donné 2 assists. Cette année, Enzo Maresca l’a utilisé à 13 reprises. Le temps pour l’Ukrainien de marquer 3 buts et de délivrer 4 assists. Alors que les choses semblaient aller plutôt bien pour lui, plusieurs médias ukrainiens ont fait d’énormes révélations sur lui dans la nuit de lundi à mardi.

Ainsi, Tribuna et UA-Football ont annoncé en choeur qu’il a été testé positif lors d’un contrôle antidopage. La substance à laquelle il a été contrôlé positif n’a pas été dévoilée par les diverses publications. De plus, les résultats de l’échantillon B ne sont pas encore connus. Mais ils vont permettre de confirmer ou d’infirmer les premiers résultats. Dans le cas où le test est bien positif, l’international ukrainien, qui a manqué les 4 dernières sorties de Chelsea pour cause de "maladie", s’expose à de lourdes sanctions puisqu’il pourrait être suspendu durant 4 ans, comme cela avait été le cas pour Paul Pogba dans un premier temps.