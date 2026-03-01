Ligue 1 : séduisant, le Paris FC de Kombouaré fait tomber l’OGC Nice

On se gardera bien d’affirmer que l’arrivée d’Antoine Kombouaré a déjà tout changé au Paris FC, mais ce premier succès arraché au caractère face à Nice (1-0) pourrait poser les bases pour la suite. Arrivé en début de semaine à Orly après avoir dit "non" au FC Nantes il y a plusieurs semaines, le Kanak avait fait des choix forts en écartant de son groupe Maxime Lopez et son frère Julien, Timothée Kolodziejczak ainsi que Willem Geubbels. Ses choix prêtent difficilement à la critique, en tout cas cet après-midi.

Dans l’axe de la défense, Diego Coppola et Moustapha Mbow ont parfaitement tenu la baraque. Au milieu, la paire Lees-Melou et Marshall Munetsi a fonctionné. Et devant, Ciro Immobile a fait mieux qu’exister. L’Italien attend toujours son premier but en Ligue 1, mais il a apporté de la variété, tantôt dans ses courses, tantôt dans ses décrochages. Il avait aussi été mis en échec par un Dupé vigilant et auteur d’une superbe claquette sur sa tentative à l’entrée de la surface (13e).

Nice n’a rien montré et ne pourra pas éternellement se reposer sur Dupé

Le gardien niçois a encore été le phare dans la brume pour son équipe, et ses attaquants auraient sérieusement gagné à s’inspirer de lui sur la pelouse de Jean-Bouin. Sofiane Diop a finalement joué à l’envers, Kevin Carlos, en plus de ne pas savoir marquer, a montré qu’il ne savait pas comment simuler (il a écopé d’un carton jaune et Nice s’est vu annuler un penalty), tandis qu’Ali Cho a soufflé le chaud et le froid. Il faudra quand même garder un œil attentif sur le jeune Boudache, dont le potentiel créatif semble énorme et qui aurait pu bénéficier d’un penalty en fin de match avant d’être averti pour simulation. À 29 ans, Marshall Munetsi n’est, lui, plus un joueur d’avenir, et c’est bien pour ça que le Paris FC l’a fait venir cet hiver.

Le Zimbabwéen répond aux attentes, et c’est lui qui a inscrit cet après-midi le seul but du match, son deuxième de suite, après un renvoi de Dupé sur une tentative de Simon (26e, 1-0). Dans le même registre, l’expérience de Kevin Trapp a soulagé lorsque son équipe avait moins de marge. L’Allemand a enchaîné les parades devant Oppong, en première mi-temps, puis devant Clauss, en deuxième, tandis que Dupé a lui évité la correctionnelle pour les siens. L’ancien Nantais a écœuré Lees-Melou par deux fois, et quand il ne mettait pas Krasso en échec, il était sauvé par son poteau. Toujours est-il que les Aiglons ne pourront pas éternellement reposer leurs espoirs sur les exploits de leur gardien, surtout s’ils ne marquent pas. Avec cette nouvelle défaite, les hommes de Claude Puel font un chassé-croisé avec les Parisiens au classement. Ils sont désormais 15es, à sept points de l’AJ Auxerre. Le PFC gagne pour la première fois à domicile depuis octobre en championnat.