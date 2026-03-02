Menu Rechercher
Rennes : Jérémy Jacquet va être opéré

Jérémy Jacquet @Maxppp

Victime d’une sérieuse luxation de l’épaule gauche début février, Jérémy Jacquet va finalement devoir passer par la case opération. Selon Ouest-France, le défenseur du Stade Rennais souffre toujours de douleurs persistantes depuis sa blessure contractée le 7 février dernier face au RC Lens (3-1) et les examens effectués ces derniers jours ont conduit les différentes parties à privilégier une intervention chirurgicale.

Le joueur de 20 ans suivait jusque-là des soins et un programme de réathlétisation pour tenter d’éviter l’opération. Ce qui n’a pas été concluant. Cette intervention devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs semaines et compromet fortement un retour d’ici la fin de saison. Une issue frustrante pour Jacquet, qui espérait aider Rennes dans la course à l’Europe avant de rejoindre Liverpool cet été, dans le cadre d’un transfert estimé à plus de 70 millions d’euros.

