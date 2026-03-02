Manchester United lâche 200 M€ pour le remplaçant de Casemiro

Depuis l’arrivée de Michael Carrick sur son banc, Manchester United est une tout autre équipe. Les Red Devils sont sur une superbe série et pointent désormais à la troisième place de Premier League après le succès arraché contre Crystal Palace, ce week-end (2-1). De quoi permettre aux supporters d’Old Trafford d’enfin retrouver le sourire et, surtout, de rêver à une place en Ligue des Champions la saison prochaine. La direction mancunienne travaille déjà pour renforcer l’effectif en vue d’une qualification en C1, avec un premier dossier brûlant : Casemiro.

Le Brésilien a annoncé il y a quelques semaines qu’il ne prolongerait pas son contrat afin d’entamer un nouveau chapitre dans sa carrière à l’issue de la Coupe du Monde 2026. Le joueur de 33 ans dispose d’une option de prolongation d’un an, mais MU aurait choisi de ne pas l’activer afin de recruter un renfort de poids dans l’entrejeu. D’après AS, les Red Devils sont désireux de s’offrir l’un des meilleurs joueurs à ce poste et seraient prêts à consentir un investissement conséquent pour le faire venir.

Cinq profils plaisent à la direction

En effet, Manchester United aurait alloué une enveloppe colossale de 200 millions d’euros pour recruter le remplaçant de Casemiro. Plusieurs profils ont été étudiés, tous ayant un point commun : l’expérience et une solide réputation en Angleterre. Ainsi, plusieurs noms ont été ciblés : Bruno Guimarães, Sandro Tonali et Elliot Anderson sont les favoris pour prendre la relève et intégrer le nouveau milieu de terrain mancunien. D’autres pistes sont également appréciées en interne en cas d’échec : Adam Wharton et João Gomes.

Les deux premiers restent des éléments indispensables à Newcastle United, qui peine de plus en plus à se qualifier pour la Ligue des Champions. De quoi nourrir des envies d’ailleurs en cas d’échec dans la course aux places européennes. Des contacts informels auraient déjà eu lieu avec les deux joueurs par l’intermédiaire de leurs entourages respectifs. Déjà ciblé par le passé, Elliot Anderson s’impose comme le choix le plus logique, lui qui est sous contrat avec Nottingham Forest jusqu’en 2029. Pour remplacer Casemiro, MU devra faire le bon choix.