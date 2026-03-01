PL : MU renverse Crystal Palace et monte sur le podium, Tottenham et Nottingham Forest toujours en crise

La 28e journée de Premier League se poursuivait ce dimanche avec des affiches excitantes. En pleine lutte pour la Ligue des Champions, Manchester United pouvait grimper sur le podium. Les Red Devils affrontaient ainsi Crystal Palace, mais cela débutait mal avec un but précoce du Français Maxence Lacroix (4e). Néanmoins, ce dernier se distinguait de façon plus négative en seconde période. En accrochant Matheus Cunha dans la surface, il était exclu et Bruno Fernandes transformait le penalty (57e). Le Portugais allait ensuite déposer un joli centre pour Benjamin Sesko afin d’inverser la tendance (65e). Avec cette victoire 2-1, Manchester United grimpe à la troisième place.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, Tottenham a encore connu une défaite. Pour la deuxième d’Igor Tudor et une semaine après la lourde déconvenue contre Arsenal lors du derby (4-1), les Spurs ont encore déçu sur la pelouse de Fulham. Harry Wilson (7e) et Alex Iwobi (34e) ont vite fait la différence et Richarlison a réduit l’écart en fin de match (66e). Avec cette victoire 2-1, Fulham se retrouve neuvième et en embuscade dans la course à l’Europe. Tottenham reste seizième à quatre points de West Ham premier relégable. C’est également compliqué pour Nottingham Forest qui a perdu 2-1 contre Brighton. Les Seagulls ont su marquer via Diego Gomez (6e) et Danny Welbeck (15e) alors que Morgan Gibbs-White (13e) avait égalisé pour les Reds entre temps. Brighton a sûrement validé son maintien quand Nottingham Forest conserve seulement deux points d’avance sur la zone rouge.

Les matches de l’après-midi