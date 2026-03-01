Menu Rechercher
Paris FC : le soulagement de Kevin Trapp après la victoire contre Nice

Paris FC 1-0 Nice

Pour la première d’Antoine Kombouaré sur son banc, le Paris FC a décroché un succès capital face à l’OGC Nice ce dimanche (1-0). Les Parisiens n’ont pas volé leur victoire, mais ils peuvent tout de même rendre grâce à leur gardien Kevin Trapp, auteur d’un grand match. Ce dernier était au micro de Ligue1+.

«Ca fait du bien, ça fait longtemps qu’on n’a pas gagné ici, c’était en octobre, il fallait se battre. C’était un match compliqué, on a fait ce qu’il fallait aujourd’hui. Mon match ? Merci, c’est mon travail, je veux aider à faire gagner l’équipe, si je peux faire mon travail et qu’on gagne, ça fait plaisir. Mais là, on s’est tous battus pour cette victoire.»

