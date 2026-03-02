Le communiqué cinglant de l’OGC Nice contre l’arbitrage

L’OGC Nice est sorti du silence. Dans un communiqué publié ce lundi, le club azuréen a pointé du doigt plusieurs décisions arbitrales jugées incohérentes ces dernières semaines en Ligue 1. Sans chercher à expliquer ses résultats uniquement par l’arbitrage, les Aiglons estiment néanmoins que plusieurs situations similaires entre les 20e et 24e journées ont été jugées différemment. « Cette succession d’actions soulève des interrogations. » Sont notamment reprochés un penalty sifflé face à Brest (2-2), une décision inversée par la VAR contre Monaco (0-0), ou encore des contacts non sanctionnés face à l’OL (2-0), contre Lorient (3-3) et le Paris FC (1-0). Claude Puel et Jonathan Clauss s’en étaient déjà plaints à l’issue de la défaite face aux Parisiens, ce dimanche.

Maurice Cohen, le vice-président délégué du Gym a interrogé la cohérence de certaines décisions arbitrales. « Nous ne cherchons pas d’excuses. Nous assumons nos responsabilités sportives. Mais entre la J20 et la J24, des situations similaires ont été jugées de manière totalement différente. Comment expliquer une telle variation d’interprétation en si peu de temps ? Comment demander à nos joueurs d’adapter leur comportement lorsque la lecture des mêmes faits de jeu évolue d’une journée à l’autre ? Les images existent. Elles sont objectives. Elles méritent une analyse cohérente », indique-il dans le communiqué. Il a aussi dénoncé le traitement réservé à Kaïl Boudache (19 ans). « Depuis ses débuts au plus haut niveau, Kaïl Boudache semble faire l’objet d’une suspicion récurrente. Or une faute ne dépend ni du gabarit ni du profil du joueur. Une faute est une faute. Lorsqu’un joueur est déséquilibré dans la surface après avoir pris l’avantage — que ce soit par un contact aux jambes ou une main sur l’épaule — les Lois du Jeu doivent s’appliquer avec la même exigence pour tous. L’interprétation ne peut pas être subjective. » L’OGC Nice appelle les instances à garantir une application « claire, constante et uniforme » des règles et demande le réexamen de la sanction disciplinaire infligée à son joueur lors de la 24e journée.