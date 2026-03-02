Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

Vitinha a fait pression pour attirer João Neves au PSG

Par Kevin Massampu
1 min.
João Neves et Vitinha @Maxppp

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, João Neves s’est rapidement imposé comme l’un des éléments incontournables du onze de Luis Enrique. Pièce maîtresse du milieu parisien, l’international portugais s’était déjà distingué sous les couleurs de SL Benfica, où ses performances avaient attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens, dont le PSG mais aussi Manchester United.

La suite après cette publicité

Dans une interview accordée à Canal 11, Vitinha a d’ailleurs révélé que Bruno Fernandes avait tenté de convaincre son compatriote de rejoindre Manchester. Le milieu du PSG explique avoir personnellement insisté pour attirer Neves dans la capitale française lors du mercato d’été 2024. Finalement, le jeune Portugais avait choisi Paris, où il s’est rapidement installé comme un rouage essentiel de l’entrejeu des derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. 

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Vitinha
João Neves
Bruno Fernandes

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Vitinha Vitinha
João Neves João Neves
Bruno Fernandes Bruno Fernandes
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier