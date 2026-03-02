Vitinha a fait pression pour attirer João Neves au PSG

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, João Neves s’est rapidement imposé comme l’un des éléments incontournables du onze de Luis Enrique. Pièce maîtresse du milieu parisien, l’international portugais s’était déjà distingué sous les couleurs de SL Benfica, où ses performances avaient attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens, dont le PSG mais aussi Manchester United.

Dans une interview accordée à Canal 11, Vitinha a d’ailleurs révélé que Bruno Fernandes avait tenté de convaincre son compatriote de rejoindre Manchester. Le milieu du PSG explique avoir personnellement insisté pour attirer Neves dans la capitale française lors du mercato d’été 2024. Finalement, le jeune Portugais avait choisi Paris, où il s’est rapidement installé comme un rouage essentiel de l’entrejeu des derniers vainqueurs de la Ligue des Champions.