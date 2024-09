OL : Pierre Sage met deux nouveaux joueurs à l’écart !

L’Olympique Lyonnais doit se relever. Après avoir subi une défaite presque historique contre l’Olympique de Marseille, après un but au bout du temps additionnel de Jonathan Rowe (2-3), alors qu’ils étaient à onze contre dix, les hommes de Pierre Sage veulent renouer avec le succès en Ligue 1, puisqu’ils ne comptent qu’une seule victoire en cinq matches, arrachée contre Strasbourg (4-3) et pointent déjà à la 15e place, soit à un pas de la zone de relégation.

Jeudi dernier, pour son premier rendez-vous européen, Pierre Sage a choisi d’opter pour une composition très offensive. Avec Ernest Nuamah, Malick Fofana, Rayan Cherki et Alexandre Lacazette alignés dès le coup d’envoi, l’OL avait clairement l’envie de mettre la pression sur le but de l’Olympiacos et cela a payé puisque les Gones l’ont emporté et ont réussi leur entrée européenne grâce à des buts de Rayan Cherki et Saïd Benrahma (2-0).

L’Ol doit absolument s’imposer

«On laissait beaucoup de joueurs de qualité sur le banc et c’était important que ces joueurs s’exprimer sur le terrain. Le fait d’avoir de la vitesse, des ailiers dans notre jeu, ça s’est vu notamment sur notre début de seconde mi-temps», a expliqué le coach de l’OL, après la victoire, notamment après la bonne entrée de Wilfried Zaha. Et avant le choc contre Toulouse, Sage prévenait qu’«il y aurait de la rotation. Mais ce ne sera pas dans l’idée de satisfaire tout le monde. Ce sera pour gagner les matchs».

En ce sens, Pierre Sage a décidé d’écarter Ernest Nuamah (20 ans) et Gift Orban (22 ans), tous deux absents du groupe qui se déplace en Haute-Garonne. Deux joueurs qui ont pourtant eu la confiance du coach rhodanien ces derniers jours. Mais il y a urgence à l’OL et Pierre Sage doit opter pour des choix forts afin de regagner les premières places. L’objectif étant toujours une qualification en Ligue des Champions et cela passera par un succès contre Toulouse, dès ce dimanche (15 heures).