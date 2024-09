C3 : l’OL s’impose face à l’Olympiakos avec un bon Rayan Cherki

L’Olympique Lyonnais est (enfin) de retour en coupe d’Europe ! Après deux ans d’absence, les Gones goûtaient le fruit de leur incroyable remontada la saison dernière qui les a vu finir à la sixième place qualificative pour la Ligue Europa. Et quoi de mieux que de savourer un retour sur la scène continentale à la maison ? À cette occasion, les hommes de Pierre Sage recevaient les Grecs de l’Olympiakos. Une formation loin d’être une terreur, mais suffisamment expérimentée pour embêter un OL auteur d’un mauvais début de saison (14e du classement) et qui sort d’une énorme déception au Groupama Stadium face à l’OM (défaite 3-2). Pour se relancer, Sage a mis au placard son 3-5-2 et misé sur un 4-2-3-1 avec un trio Nuamah-Cherki-Fofana pour soutenir Lacazette. Dès l’entame de la rencontre, les Lyonnais ont voulu asphyxier leur adversaire. Les Gones faisaient le siège du camp grec et Lacazette allumait la première mèche… non cadrée (3e).

Agacé par l’inefficacité de son équipe face à l’OM, Rayan Cherki était logiquement attendu au tournant. Le Lyonnais allait-il insuffler ce petit plus nécessaire à l’attaque rhodanienne ? À part un tir non cadré (12e), le numéro 18 de l’OL a été très actif sur le terrain. Il a souvent cherché à combiner avec un partenaire aux abords de la surface, mais il y avait toujours un pied grec pour contrarier ses plans. À la 24e minute, il a toutefois manqué un face-à-face avec Tzolakis, mais heureusement pour lui, il était signalé hors-jeu. Dans cette première période, Nuamah (22e), Tolisso (26e), Maitland-Niles (39e, 43e) et Lacazette (44e) ont, eux aussi, eu l’occasion de tirer au but, mais sans grand danger pour le portier grec. Entreprenants, mais inefficaces, les joueurs de Sage affichaient de meilleures intentions que dimanche dernier. Mais ils ont failli revivre une grosse déception puisque c’est bien l’Olympiakos qui a eu la meilleure occasion de but de ces 45 premières minutes. Trouvé côté droit, Rodinei a su résister à Tagliafico pour repiquer dans l’axe et décocher une frappe. Et sans un arrêt XXL de Perri, le cuir filait en lucarne (32e).

Cherki encore buteur

Au retour des vestiaires, il ne fallait pas être à la buvette, car il y a rapidement eu de l’action. Bien trouvé par Cherki, Lacazette dégainait un tir puissant qui est venu s’écraser sur le poteau gauche de Tzolakis (48e). Dans la foulée, Malik Fofana réclamait un penalty après un contact dans la surface grecque (48e). En vain. Une minute plus tard, on se retrouvait devant le but lyonnais avec un Perri une nouvelle fois décisif sur un centre d’Ortega bien dévié par Yaremchuk (49e). Dans cette deuxième période plus débridée, les deux équipes se rendaient coup pour coup et cette fois, c’était au tour de Tolisso d’alerter Tzolakis de la tête sur corner (59e). Cinq minutes plus tard, le champion du monde 2018 aurait pu trouver la faille, tout seul au deuxième poteau sur un centre de Lacazette, mais le portier adverse a sorti le grand jeu (64e). La délivrance est finalement venue de celui qui avait pesté contre le manque d’efficacité des siens : Cherki.

Servi à droite en pleine surface, le Gone, entouré de deux défenseurs, a su résister pour aller fusiller Tzolakis (1-0, 65e) et sortir sous l’ovation du Groupama quelques instants plus tard. Buteur face à l’OM, le vice-champion olympique a récidivé. Soulagés, les Rhodaniens ont réussi à enfoncer le clou. Tous les deux entrés à la 68e minute, Saïd Benrahma et Wilfried Zaha se sont immédiatement montrés décisifs. Le second a trouvé le premier qui s’en est allé battre Tzolakis d’un extérieur du pied gauche (2-0, 71e). Pour sa première avec l’OL, Zaha a dû apprécier. Tout comme Benrahma qui n’était plus apparu sur un terrain avec le maillot lyonnais depuis le 24 août dernier et la réception de Monaco. Les Gones ont toutefois vu ressurgir leurs vieux démons après un but contre son camp de Duje Caleta Car sur un centre de Willian en toute fin de match (87e). Heureusement pour l’ancien Marseillais, le but n’a pas été accordé par l’arbitre, le Brésilien étant hors-jeu au début de l’action. Grâce à ce succès, l’OL sort la tête de l’eau après son dimanche cauchemardesque et signe de la meilleure des manières son grand retour en coupe d’Europe. Rendez-vous dans une semaine pour le prochain rendez-vous continental des Gones avec un déplacement en Écosse, sur le terrain des Glasgow Rangers.

