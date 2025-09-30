Les drôles d’anecdotes de Damien Da Silva sur sa vie en Australie

A 37 ans, Damien Da Silva se plaît en Australie. Après un passage au Melbourne Victory, l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais évolue désormais au Macarthur FC. A l’autre bout du monde, le joueur français découvre forcément une nouvelle culture, mais surtout un nouvel environnement. «Les kangourous, tu en vois partout, les koalas sont très mignons. Mais, on fait beaucoup de randonnées avec ma femme et une fois, on a vu un copperhead, un serpent mortel. Elle marchait devant moi, elle a posé le pied sur une branche et j’ai vu un truc énorme bouger par terre. Elle était à 50 cm du serpent… J’étais en panique, je lui ai dit de filer. On s’est fait une petite frayeur, mais il est parti naturellement. Maintenant, on tape des pieds en randonnée pour éviter d’en voir justement», a-t-il confié à Ouest France, avant d’évoquer le rythme de vie différent des Australiens.

«Les locaux commencent le sport très tôt le matin, ça fait partie de leur vie. À 5 h 30, tout le monde est dehors. Ton rythme de vie est très différent, je ne me suis jamais levé à 5 h 45 comme je le fais actuellement ! (…) Au début, on arrivait dans les restaurants à 20 heures mais la cuisine était déjà fermée… Par exemple, hier, on y est allé pour 17 h 30. On ne mange pas de goûter, ce n’est pas plus mal.»