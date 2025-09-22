PSG : Nasser Al-Khelaïfi ne va pas assister au Classique face à l’OM
Ce lundi soir, Nasser Al-Khelaïfi a dû trancher. Le président du Paris Saint-Germain avait le choix entre assister [au Classique face à l’OM à l’Orange Vélodrome](https://www.footmercato.net/live/931955074602252694-marseille-vs-paris-saint-germain[]()) ou se rendre à la cérémonie du Ballon d’Or au Théâtre du Châtelet, où plusieurs membres du club francilien sont nommés. Toute la journée, l’incertitude demeurait concernant la présence de NAK à l’un des deux événements.
Finalement, le président du PSG sera bien présent au gala du Ballon d’Or comme l’annonce Canal+. Il a tranché en faveur de la cérémonie, où son PSG sera mis à l’honneur devant le monde entier. En effet, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Luis Enrique et bien d’autres sont nommés pour divers prix.
