Lucas Digne : « j’ai le sentiment de jouer le meilleur football de ma carrière »

2024 est une année qui compte et qui comptera certainement dans la vie de Lucas Digne. Le mois dernier, le natif de Meaux et son épouse Tiziri ont eu la joie de devenir parents pour la troisième fois. Un petit Isaïa est venu compléter la belle fratrie. Côté terrain, tout roule également pour le footballeur né en 93. En effet, il enchaîne les rencontres et surtout les prestations convaincantes cette saison sous le maillot d’Aston Villa. Utilisé à 12 reprises toutes compétitions confondues (952 minutes, 2 buts), il est un titulaire indéboulonnable de la formation chapeautée par Unai Emery. L’ancien joueur du FC Barcelone est clairement sur un nuage comme il nous l’a confié.

«Je n’ai qu’un objectif : je veux juste profiter de mon football et continuer à réussir pour l’équipe et pour moi. Nous travaillons dur en équipe pour y parvenir, et tout comme la saison dernière, nous sommes au sommet de la Premier League. Ce qui est un grand exploit et très difficile avec beaucoup de très grands clubs anglais. Et maintenant, nous sommes également au sommet de la Ligue des champions. J’avais l’habitude de jouer en Ligue des champions avec le LOSC, le PSG, la Roma et le Barça, et c’est un grand plaisir d’être de retour dans ce tournoi. Villa est un grand club avec une histoire impressionnante, et c’est un sentiment incroyable de pouvoir offrir ces soirées européennes à nos fans et de les partager ensemble - et d’écrire de nouveaux chapitres dans le livre d’histoire du club.»

Le Français est en pleine forme

Habitué à mettre le collectif en avant, le latéral gauche a fait une petite exception en évoquant son cas individuel. «J’ai le sentiment de jouer le meilleur football de ma carrière. Je suis un footballeur heureux, un homme heureux et un père heureux. J’adore ce que je fais et je veux juste profiter de chaque jour et de chaque instant.» Il n’est donc pas encore question de penser à son avenir, lui dont le contrat chez les Villans s’achèvera officiellement le 30 juin 2026. D’ici là, beaucoup de choses peuvent encore se passer pour le Français, à la carrière remarquable. Quand il regarde dans le rétro, Lucas Digne a un sentiment de fierté, même s’il estime avoir encore quelques belles années devant lui.

«Je garde un souvenir incroyable de chaque club. Lille est mon club d’origine, où j’ai eu la chance de me développer et de commencer ma carrière. Paris est l’endroit où j’ai commencé à gagner des trophées et à jouer avec l’équipe nationale. Rome a été ma première expérience hors de France et c’était juste un sentiment incroyable avec les fans et une expérience fantastique. Barcelone… eh bien, depuis que je suis enfant, c’était mon rêve de jouer pour ce club, et je l’ai réalisé. J’ai gagné des trophées là-bas, j’ai joué avec le meilleur joueur du monde pendant deux années merveilleuses. J’ai apprécié chaque jour, mais je voulais aussi jouer chaque match et avoir plus de responsabilités dans mon équipe, alors j’ai dit au Barça que je voulais aller de l’avant, même si c’était difficile. »

Un joueur et un homme marqué par ses diverses expériences

Il poursuit : «Everton m’a donné l’opportunité d’obtenir cette responsabilité dans l’équipe et de découvrir le meilleur championnat du monde avec des fans incroyables. C’est un club historique et je partage de très bons moments avec eux. Aston Villa est comme ma famille. Que ce soit quand on parle de la connexion avec les fans, des relations dans le vestiaire et de l’esprit d’équipe, de la façon dont nous travaillons pour atteindre nos ambitions, et nous avons beaucoup grandi en tant qu’équipe depuis l’arrivée d’Emery. Chaque club et chaque pays m’aident beaucoup à devenir le joueur et la personne que je suis aujourd’hui. Cela n’aurait pas été pareil si je n’avais joué que dans un ou deux grands championnats.»

Lucas Digne en est ressorti grandi à tous les niveaux à chacune de ses expériences. «Si nous ne parlons que du joueur, j’ai appris différentes choses en cours de route. En Italie, c’était plus tactique, par exemple, et à Barcelone, extrêmement technique. En Angleterre, par exemple, il y a l’intensité qui rend chaque match si spécial. Maintenant, je me sens plus complet en tant que joueur, et je suis vraiment fier de mon parcours.» Digne, le Frenchy a appris de tous ses coéquipiers. Même si l’un d’entre eux l’a particulièrement impressionné. « Messi pour ses capacités, bien sûr, et c’était incroyable de l’apprécier tous les jours à l’entraînement. Personne n’a été proche du niveau de Messi. Mais je citerai aussi Iniesta pour son calme et son professionnalisme. »

Une belle page à écrire avec les Bleus

Concernant l’adversaire qui lui a donné le plus de fil à retordre, le défenseur a un nom en tête. « Messi encore. Quand je jouais avec l’AS Roma contre Barcelone en Ligue des Champions, il était inarrêtable.» Mais le Lucas Digne de 2024 aura son mot à dire peu importe l’adversaire, que ce soit en club comme en sélection. Chez les Bleus justement, il a connu les montagnes russes. Et s’il aurait aimé être de la partie lors du Mondial en Russie en 2018, Lucas Digne a toujours répondu présent lorsque le staff a fait appel à lui. Il a donc dit oui quand Didier Deschamps l’a convoqué lors du rassemblement de septembre dernier. Entre la blessure de Lucas Hernandez et l’énigme Ferland Mendy, Digne (49 capes), qui était le joueur le plus capé derrière Ousmane Dembélé (53 capes) et le plus ancien des Bleus lors du dernier rassemblement, a su marquer des points derrière Théo Hernandez.

Le staff tricolore comme les joueurs ne tarissent d’ailleurs pas d’éloges sur le joueur d’Aston Villa, qui a su retrouver naturellement sa place dans le vestiaire et sur le terrain, puisqu’il a délivré un centre décisif sur le but de Randal Kolo Muani face à la Belgique le 14 ocotbre (victoire 2-1à. Très motivé et ambitieux, tout en gardant les pieds sur terre, il espère poursuivre sur cette dynamique et faire de belles choses avec les Bleus. « Mon objectif en équipe nationale est de gagner tous les matches que nous jouons et tous les tournois auxquels nous participons. J’ai toujours été fier de représenter mon pays, et chacune de mes 49 sélections est spéciale. Je me sens chez moi avec les Bleus.» Sans surprise, il devrait être de nouveau appelé jeudi par DD pour le rassemblement de novembre où les Tricolores vont affronter Israël (14 novembre) et l’Italie (17 novembre) dans le cadre de la Ligue des Nations. Avant cela, il aura une partie à jouer mercredi face au Club Bruges en Ligue des champions. Une compétition où Digne et Villa sont invaincus cette saison 2024-25.