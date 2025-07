Le vibrant hommage d’Arne Slot à Diogo Jota

C’est une nouvelle qui a mis le monde du football en émoi. Ce jeudi matin, Diogo Jota est décédé avec son frère André Silva dans un accident de voiture. Une terrible nouvelle qui a choqué la planète football et plus particulièrement le vestiaire de Liverpool. Alors que les hommages se multiplient, Arne Slot, coach des Reds, a lui aussi pris la parole en publiant un long texte à la gloire du Portugais.

La déclaration d’Arne Slot

«Que dire ? Que peut-on dire dans un moment comme celui-ci où le choc et la douleur sont si incroyablement bruts ? J’aimerais avoir les mots, mais je sais que je ne les ai pas. Tout ce que j’ai, ce sont des sentiments que beaucoup de gens partageront à propos d’une personne et d’un joueur que nous aimions beaucoup et d’une famille à laquelle nous tenons tant. Mes premières pensées ne sont pas celles d’un entraîneur de football. Ils sont d’un père, d’un fils, d’un frère et d’un oncle et ils appartiennent à la famille de Diogo et André Silva qui ont vécu une perte inimaginable».

«Mon message est très clair : vous ne marcherez jamais seuls. Les joueurs, le staff, les supporters du Liverpool Football Club sont tous avec vous et d’après ce que j’ai vu aujourd’hui, on peut dire la même chose de la grande famille du football. Il ne s’agit pas seulement d’une réponse à une tragédie. C’est aussi une réaction à la bonté des personnes impliquées et au respect que tant de gens ont pour les garçons en tant qu’individus et pour la famille dans son ensemble. Pour nous, en tant que club, le sentiment de choc est absolu. Diogo n’était pas seulement notre joueur. Il était un être cher pour nous tous. Il était un coéquipier, un collègue, un collègue de travail et dans tous ces rôles, il était très spécial».

«Je pourrais en dire long sur ce qu’il a apporté à notre équipe, mais la vérité est que tous ceux qui ont regardé Diogo jouer pouvaient le voir. Travail acharné, envie, engagement, grande qualité, objectifs. L’essence de ce qu’un joueur de Liverpool devrait être. Il y avait aussi des parties que tout le monde n’a pas eu l’occasion de voir. La personne qui n’a jamais cherché la popularité mais qui l’a quand même trouvée. Pas un ami pour deux personnes, un ami pour tout le monde. Quelqu’un qui a fait en sorte que les autres se sentent bien dans leur peau simplement en étant avec eux. Une personne qui se souciait profondément de sa famille».

«La dernière fois que nous nous sommes parlés, j’ai félicité Diogo pour sa victoire en Ligue des Nations et je lui ai souhaité bonne chance pour son prochain mariage. À bien des égards, ce fut un été de rêve pour Diogo et sa famille, ce qui rend d’autant plus déchirant le fait qu’il se termine ainsi. Quand je suis arrivé au club, l’une des premières chansons que j’ai connues est celle que nos fans chantent pour Diogo. Je n’avais jamais travaillé avec lui auparavant, mais j’ai tout de suite su que si les supporters de Liverpool, qui ont vu tant de grands joueurs au fil des ans, avaient un chant aussi unique pour Diogo, il devait avoir des qualités spéciales».

«Le fait que nous ayons perdu ces qualités dans des circonstances aussi terribles est quelque chose que nous n’avons pas encore accepté. Pour cette raison, nous avons besoin que tout le monde au club soit solidaire et qu’il soit là les uns pour les autres. Nous le devons à Diogo, à André Silva, à leur famille élargie et à nous-mêmes. Mes condoléances vont à l’épouse de Diogo, Rute, à leurs trois beaux enfants et aux parents de Diogo et Andre Silva. Le moment venu, nous célébrerons Diogo Jota, nous nous souviendrons de ses objectifs et nous chanterons sa chanson. Pour l’instant, nous nous souviendrons de lui comme d’un être humain unique et pleurerons sa perte. Il ne sera jamais oublié. Il s’appelle Diogo».