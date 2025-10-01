ASSE : Lucas Stassin change d’agent

Après un été pour le moins agité où il a failli rejoindre le Paris FC ou le Stade Rennais dans les dernières heures du mercato, Lucas Stassin est finalement resté à Saint-Etienne. En Ligue 2, le redoutable buteur belge, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Verts, est déjà le meilleur buteur du championnat avec 4 réalisations et sera le fer de lance de l’équipe coachée par Eirik Horneland, au moins jusqu’au mercato d’hiver.

Hasard ou coïncidence, l’attaquant international belge de 20 ans a décidé de confier ses intérêts à l’agence Classico Sports qui s’occupe déjà de nombreux athlètes (Badredine Bouanani, Iliman Ndiaye, Mamadou Sarr, Romain Faivre, Guillaume Restes, etc…) et qui s’est montré très actif sur le mercato estival en France. A noter que Classico va continuer à travailler en bonne intelligence avec Libera Sports qui s’occupait jusqu’à présent des intérêts du joueur.