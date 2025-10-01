Prono
Match Arsenal - Olympiakos en direct commenté
2e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 1 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Arsenal et Olympiakos (Ligue des Champions UEFA, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue des Champions UEFA entre Arsenal et Olympiakos. Ce match aura lieu le mercredi 1 octobre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Arsenal et Olympiakos.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Arsenal et Olympiakos en France ?
Le match est à suivre en direct le 01 octobre 2025 à 21:00 sur CANAL+ SPORT.
- Où voir le match Arsenal Olympiakos en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Arsenal et Olympiakos ?
Arsenal : le coach Mikel Arteta a choisi une formation en 4-3-3 : David Raya, M. Lewis-Skelly, Gabriel Magalhães, W. Saliba, B. White, Mikel Merino, Martín Zubimendi, M. Ødegaard, Gabriel Martinelli, V. Gyökeres, L. Trossard.
Olympiakos Pirée : de son côté, l'équipe dirigée par José Luis Mendilibar évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : K. Tzolakis, F. Ortega, L. Pirola, P. Retsos, Costinha, S. Hezze, Dani García, Daniel Podence, Chiquinho, Gelson Martins, A. El Kaabi.
- Qui arbitre le match Arsenal Olympiakos ?
François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Arsenal Olympiakos ?
London accueille le match au Emirates Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Arsenal Olympiakos ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 01 octobre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Arsenal ?
Un seul but a été inscrit pour Arsenal par Gabriel Martinelli 13'.