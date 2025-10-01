Menu Rechercher
1 - 0
66'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 2e journée
Arsenal
1 - 0
MT : 1-0
66'
Olympiakos
Regarder en direct sur CANAL+ SPORT
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
1 - 0
13'
1 - 0
Gabriel Martinelli (PD V. Gyökeres)
Voir le live commenté
Côtes du match 1 1.13 N 7.00 2 14.0 parionssport 100€ Bonus
Classement live 6 Arsenal 6 25 Olympiakos 1
Possession 66% Arsenal Olympiakos
Tirs 11 9 3 2 2 5
Grosses occasions créées 67% Olympiakos 2 Arsenal 1
Compositions Arsenal 4-3-3 Olympiakos 4-2-3-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
ARS
NUL
OLY
1 1.13 N 7 2 14
290 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Olympiakos Pirée Chiquinho 1 #2 Logo Arsenal FC Myles Lewis-Skelly 1 #3 Logo Olympiakos Pirée Gelson Martins 1
Dribbles réussis
#1 Logo Olympiakos Pirée Daniel Podence 2
Fautes subies
#1 Logo Olympiakos Pirée Gelson Martins 6 #2 Logo Arsenal FC Myles Lewis-Skelly 4 #3 Logo Arsenal FC Gabriel Martinelli 3
Tirs (%)
#1 Logo Arsenal FC Leandro Trossard 0/3 0% #2 Logo Arsenal FC Martin Ødegaard 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Olympiakos Pirée João Costa 7/10 70% #2 Logo Arsenal FC Mikel Merino 8/12 67% #3 Logo Arsenal FC Martín Zubimendi 6/10 60%
Interceptions
#1 Logo Olympiakos Pirée Lorenzo Pirola 2 #2 Logo Olympiakos Pirée Chiquinho 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Martín Zubimendi 5/5 100% #2 Logo Arsenal FC Mikel Merino 5/6 83% #3 Logo Olympiakos Pirée João Costa 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Olympiakos Pirée Santiago Hezze 0/9 0% #2 Logo Olympiakos Pirée Ayoub El Kaabi 0/7 0% #3 Logo Olympiakos Pirée Francisco Ortega 0/6 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Olympiakos Pirée Ayoub El Kaabi 0/6 0% #2 Logo Olympiakos Pirée Santiago Hezze 0/4 0% #3 Logo Arsenal FC Gabriel Martinelli 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Arsenal FC Myles Lewis-Skelly 32/34 94% #2 Logo Arsenal FC Martín Zubimendi 45/50 90% #3 Logo Arsenal FC William Saliba 39/44 89%
Corners et centres réussis
#1 Logo Olympiakos Pirée Chiquinho 4

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
63% 32% 5%
Série en cours
V
V
N
V
V
N
D
D
V
V
Rencontres précédentes
50% 3 Victoires 0% 0 Nul 50% 3 Victoires

Blessures & suspensions

Kai Havertz Kai Havertz Blessure au genou Piero Hincapié Piero Hincapié Blessure à l'aine Noni Madueke Noni Madueke Blessure au genou Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu

Top commentaires

Batost 10:06 Bon match a tous, allez arsenal 1 Répondre
Voir tous les commentaires (3)

Match Arsenal - Olympiakos en direct commenté

2e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 1 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Arsenal et Olympiakos (Ligue des Champions UEFA, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue des Champions UEFA entre Arsenal et Olympiakos. Ce match aura lieu le mercredi 1 octobre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Arsenal et Olympiakos.

Arbitres

François Letexier arbitre principal
0.3
2.5
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Cyril Mugnier arbitre assistant
Mehdi Rahmouni arbitre assistant
Eric Wattellier quatrième arbitre
Ivan Bebek arbitre VAR
Sören Storks arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Emirates Stadium London
Emirates Stadium
  • Année de construction : 2006
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 60383
  • Affluence moyenne : 49901
  • Affluence maximum : 60383
  • % de remplissage : 86

Match en direct

Date 01 octobre 2025 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 2
Diffusion CANAL+ SPORT
Code ARS-OLY
Zone Europe
Équipe à domicile Arsenal
Équipe à l'extérieur Olympiakos Pirée
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Arsenal et Olympiakos en France ?

Le match est à suivre en direct le 01 octobre 2025 à 21:00 sur CANAL+ SPORT.

Où voir le match Arsenal Olympiakos en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Arsenal et Olympiakos ?

Arsenal : le coach Mikel Arteta a choisi une formation en 4-3-3 : David Raya, M. Lewis-Skelly, Gabriel Magalhães, W. Saliba, B. White, Mikel Merino, Martín Zubimendi, M. Ødegaard, Gabriel Martinelli, V. Gyökeres, L. Trossard.

Olympiakos Pirée : de son côté, l'équipe dirigée par José Luis Mendilibar évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : K. Tzolakis, F. Ortega, L. Pirola, P. Retsos, Costinha, S. Hezze, Dani García, Daniel Podence, Chiquinho, Gelson Martins, A. El Kaabi.

Qui arbitre le match Arsenal Olympiakos ?

François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Arsenal Olympiakos ?

London accueille le match au Emirates Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Arsenal Olympiakos ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 01 octobre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Arsenal ?

Un seul but a été inscrit pour Arsenal par Gabriel Martinelli 13'.

Top commentaires

Batost 10:06 Bon match a tous, allez arsenal 1 Répondre
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier