Ligue des Champions

Un événement explosif annoncé en tribunes pour Barça-PSG

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le stade Montjuïc va accueillir le FC Barcelone @Maxppp
Barcelone PSG
Ce mercredi soir, le stade de Montjuic se prépare à vivre une soirée inoubliable avec le choc de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Cependant, il pourrait y avoir de la tension en tribunes. La raison ? Le retour à Barcelone d’un ennemi des Blaugranas. Sport indique en effet que Luis Figo est attendu dans les travées de l’antre catalan.

Le portugais assistera au match en tant qu’ambassadeur de l’UEFA. Sauf que sa présence risque de générer huées et autres colites. Pour rappel, Figo n’est plus le bienvenu à Barcelone depuis qu’il a quitté le Barça pour signer au Real Madrid en 2000. La dernière fois que le Lusitanien a foulé la pelouse du Barça, c’était avec l’Inter en 2009 en phase de poules de la C1.

Ligue des Champions
Barcelone
PSG
Luis Figo

