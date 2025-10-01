LdC : l’aveu étonnant de Roberto De Zerbi

Après la victoire face à l’Ajax en Ligue des Champions (4-0), Roberto De Zerbi a surpris en avouant avoir « tout changé ce matin » en conférence de presse. L’entraîneur marseillais a en effet bouleversé son plan de jeu à la dernière minute. Ce réajustement tactique a d’abord posé problème, puisque l’OM s’est retrouvé en infériorité dans certaines zones du terrain, mais le pressing intelligent et la capacité de récupération ont permis aux Olympiens de faire la différence, notamment en première période.

Interrogé sur ses choix et son 11 de départ, De Zerbi s’est expliqué : « j’ai dû me forcer pour sortir Pierre-Emile Hojberg du onze de départ. Il a enchaîné trois matches avec beaucoup d’activité et une grosse dépense d’énergie. Je voudrais que tous mes joueurs soient protagonistes. L’idée de faire jouer Arthur Vermeeren, qui est très jeune et très fort, ainsi que Bilal Nadir était là. C’était une bonne idée de faire entrer Timothy Weah pour donner un coup de main à Benjamin Pavard. J’espère que ce n’est pas trop grave pour Facundo Medina, je n’ai pas de nouvelles, c’est une entorse de la cheville, mais on ne connaît pas la gravité de la blessure. J’ai sorti Paixão et Matt O’Riley trop vite. Mais on n’est pas dans une condition optimale. Je me suis dit que je n’allais pas prendre de risque avec Leonardo Balerdi. » Voilà qui est clair.