Barça : Lamine Yamal répond au recadrage de Flick

Hier, Hansi Flick s’est présenté en conférence de presse avant le choc de C1 face au PSG. Le coach allemand a notamment été questionné sur la gestion de Lamine Yamal (18 ans). «Pour moi, ce n’est pas une bonne chose de se surexciter pour un joueur à ce point. Nous nous concentrons sur le travail acharné. Il est talentueux et peut aller très haut, atteindre des niveaux plus élevés, mais il doit travailler dur. Il ne s’agit pas seulement de savoir jouer avec le ballon, il faut aussi travailler défensivement.»

Après de telles déclarations, une réponse était attendue de la part du joueur. Elle est venue très rapidement. Dans l’émission El Chiringuito, un journaliste chargé de suivre le FC Barcelone a divulgué ce que l’Espagnol a pensé de la sortie de son entraîneur. «Lamine est heureux et d’accord avec Flick», a-t-il expliqué après avoir échangé avec la star catalane. Le débat est déjà clos.

