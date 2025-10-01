Menu Rechercher
Ligue des Champions

Barça : Lamine Yamal répond au recadrage de Flick

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Lamine Yamal enlacé par son entraîneur @Maxppp
Barcelone PSG
Hier, Hansi Flick s’est présenté en conférence de presse avant le choc de C1 face au PSG. Le coach allemand a notamment été questionné sur la gestion de Lamine Yamal (18 ans). «Pour moi, ce n’est pas une bonne chose de se surexciter pour un joueur à ce point. Nous nous concentrons sur le travail acharné. Il est talentueux et peut aller très haut, atteindre des niveaux plus élevés, mais il doit travailler dur. Il ne s’agit pas seulement de savoir jouer avec le ballon, il faut aussi travailler défensivement.»

El Chiringuito TV
✅ "LAMINE está CONTENTO y DE ACUERDO con FLICK".

ℹ️ Información de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoBarcelona.
Voir sur X

Après de telles déclarations, une réponse était attendue de la part du joueur. Elle est venue très rapidement. Dans l’émission El Chiringuito, un journaliste chargé de suivre le FC Barcelone a divulgué ce que l’Espagnol a pensé de la sortie de son entraîneur. «Lamine est heureux et d’accord avec Flick», a-t-il expliqué après avoir échangé avec la star catalane. Le débat est déjà clos.

Pub. le - MAJ le
Ligue des Champions
Barcelone
Lamine Yamal

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Barcelone Logo Barcelone
Lamine Yamal Lamine Yamal
