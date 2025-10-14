Les confidences d’Emerson sur son transfert à l’OM

Avec Arthur Vermeeren, Nayef Aguerd et Benjamin Pavard, Emerson fait partie des toutes dernières recrues du mercato estival de l’Olympique de Marseille. À 31 ans, le latéral gauche italo-brésilien a fait son grand retour en Ligue 1 après sa saison (2021/2022) passée à l’Olympique Lyonnais. Emerson a l’avantage de ne pas avoir coûté très cher à l’OM (700 000€). Et sur le terrain, le vainqueur de l’Euro 2021 réalise de bons débuts sous le maillot phocéen (4 apparitions). Heureux d’avoir rallié le sud de la France, le natif de Santos a profité de cette trêve internationale pour se confier à Calciomercato.

L’occasion pour lui de confier que l’Orange Vélodrome et son public l’ont scotché sur place. « Cela vous motive énormément. Les supporters nous ont soutenus jusqu’à la fin et j’imagine que la pression est forte pour les adversaires. On m’a toujours parlé de l’amour du public, et effectivement, l’accueil a été très chaleureux. Je n’ai jamais rien vu de tel. Je pensais que mon premier match contre Lorient serait comme tous les autres, mais dès ce jour-là, j’ai compris que j’étais arrivé dans un environnement différent », a-t-il déclaré, avant d’expliquer que son transfert à Marseille lui a donné des sueurs froides.

« J’étais un peu inquiet »

« Deux semaines auparavant, j’avais déjà donné mon accord à De Zerbi, mais il manquait encore l’accord entre les clubs. J’étais un peu inquiet, car j’avais peur qu’ils ne parviennent pas à s’entendre, mais le coach et Benatia me voulaient tellement qu’ils ont attendu jusqu’au dernier moment. J’avais cette crainte, parce que je suis un homme de parole, mais cela ne dépendait pas seulement de moi. Avant le transfert, j’ai passé 50 jours à m’entraîner seul. West Ham ne baissait pas ses exigences, mais je suis resté calme, puisque je savais que Marseille était là. Mon frère est venu du Brésil à Londres pour être avec moi. Et quand Marseille s’est manifesté, il m’a immédiatement conseillé d’accepter, car ce serait une expérience unique ».

Soulagé d’avoir pu rejoindre les vice-champions de France, Emerson est enfin revenu sur sa relation avec Roberto De Zerbi. Et visiblement, ça matche fort entre les deux. « C’est une personne spéciale, j’ai eu beaucoup d’entraîneurs dans ma carrière, mais je n’ai jamais rencontré quelqu’un comme lui. Sur le terrain, il met une passion que je n’ai jamais vue de ma vie. Il accorde de l’importance à l’aspect humain, et les joueurs le ressentent : avec lui, on peut parler de tout. D’un autre côté, ce n’est pas seulement un entraîneur, mais une personne qui vous aime. Avant mon arrivée à Marseille, il m’avait dit que si j’avais besoin de quoi que ce soit pour ma femme ou mes enfants, il était à ma disposition ». C’est une histoire d’amour qui commence pour le mieux entre Emerson et l’OM.