Manchester City : Rayan Cherki titulaire face à Swansea

Alors que ça fait plusieurs matches qu’il était de retour dans le groupe et que son coach Pep Guardiola était dithyrambique à son sujet, Rayan Cherki (22 ans) devait ronger son frein sur le banc. Le milieu offensif français n’a disputé que 94 minutes depuis le début de la saison en 5 matches pour 1 but.

Titulaire qu’à une seule reprise jusque-là, l’ancien Lyonnais Rayan Cherki est titulaire ce mercredi pour le 4e tour de League Cup et un match contre Swansea. Il accompagne Oscar Bobb et Jérémy Doku en soutien d’Omar Marmoush.

Le onze de Manchester City :

Trafford - Lewis, Khusanov, Aké, Ait-Nouri - Nico, Mukasa - Bobb, Cherki, Doku - Marmoush