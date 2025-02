Man City : Pep Guardiola craint le pire pour John Stones

Non seulement Manchester City a été largement dépassé par le Real Madrid lors des barrages de Ligue des Champions mercredi soir (3-1, 6-3 sur l’ensemble des deux matchs) mais le club anglais a en plus de cela perdu John Stones. Le défenseur s’est blessé dès les premières minutes à la cuisse et a dû céder sa place. Pep Guardiola n’est pas du tout optimiste à son sujet.

La suite après cette publicité

«Il est blessé et c’est un cas difficile. Dans les prochains jours, nous saurons s’il a besoin d’une opération ou non» déplore le technicien, qui a déjà perdu Manuel Akandji la semaine dernière pour les deux prochains mois. Sur le banc contre le Real, Erling Haaland n’est pas encore certain d’être disponible contre Liverpool ce week-end. «Nous le saurons demain, précise Guardiola. C’est mieux d’avoir Erling sur le terrain.»