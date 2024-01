FIFA-The Best 2023 : l’équipe type de l’année dévoilée avec six Cityzens

Depuis sa scission avec le magazine français FranceFootball, la Fédération internationale de football association (FIFA) organise ses trophées annuelles de manière indépendante. La saison passée, Lionel Messi avait été sacré meilleur joueur de l’année, quelques jours après sa Coupe du Monde flamboyante au Qatar, tandis que les votants avaient choisi un onze type ultra offensif composé de Thibaut Courtois, Virgil Van Dijk, Achraf Hakimi, João Cancelo, Luka Modrić, Casemiro, Kevin De Bruyne, Karim Benzema, Erling Haaland, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Cette nouvelle cérémonie récompensait ainsi les joueurs et les clubs sur la période du 19 décembre 2022 au 20 août 2023 inclus. Une campagne marquée notamment par le triplé historique de Manchester City, le retour du FC Barcelone sur le toit de l’Espagne ou encore l’incroyable épopée du Napoli en Italie.

Les supporters du monde entier se demandaient bien quels visages auraient les onze joueurs choisis par les acteurs eux-mêmes pour composer la meilleure formation de l’année. En effet, le système des votes exclut les voix des journalistes et des supporters. C’est d’ailleurs l’une des seules catégories exclusivement mises entre les mains de la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (FIFPro) et de la Fédération internationale de football association (FIFA). Ainsi, les joueurs de football professionnels membres du syndicat de joueurs de la FIFPro, soit plus de 25 000 membres, ont décidé de l’identité des onze joueurs qui forment cette «FIFA FIFPro World11» sur l’année sportive 2023.

Manchester City rafle la mise

Qui dit équipe de choc, dit grand gardien. Les cages de l’équipe de l’année sont gardées par Thibaut Courtois du Real Madrid. Le portier belge est accompagné d’une belle défense à trois composée des rocs défensifs de Manchester City avec l’Anglais John Stones et son compatriote Kyle Walker, ainsi que l’international portugais, Ruben Dias. Mais ce ne sont pas les seuls Cityzens présents dans ce onze de l’année.

En effet, au milieu de terrain, on retrouve un autre international portugais de Manchester City, Bernardo Silva, qui peut compter sur son coéquipiier belge, Kevin De Bruyne. Le milieu britannique du Real Madrid, Jude Bellingham, conclut l’axe de ce onze magique. Les lignes offensives sont de haut niveau avec le Norvégien, Erling Haaland, qui sort d’une saison historique sur le plan individuel. Il est parfaitement secondé par Kylian Mbappé, Lionel Messi et Vinicius Junior.