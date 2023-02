FIFA-The Best 2022 : le curieux XI ultra offensif de l’année

La suite après cette publicité

«Les The Best FIFA Football Awards mettent à l’honneur les acteurs les plus exceptionnels du sport le plus populaire au monde», c’est ainsi que sont décrits ces trophées par le Fédération internationale de football association (FIFA) sur son site officiel. Pour l’édition 2022, la plus haute organisation du football mondial a révélé, au cours de la cérémonie organisée ce lundi à la salle Pleyel de Paris, le onze titulaire des meilleurs joueurs de l’année passée. Et le PSG enregistre des représentants de poids.

Après douze mois riches en événements footballistiques, marqués notamment par la victoire du Real Madrid en Ligue de Champions ou encore de l’Argentine à la Coupe du Monde au Qatar, les supporters du monde entier se demandaient bien quels visages auraient les onze joueurs choisis par les acteurs eux-mêmes pour composer la meilleure formation de l’année.

Une formation ultra offensive en 3-3-4

Malgré une belle campagne qatarie, Dibu Martinez ne figure pas dans le XI de l’année, c’est bien le portier belge, Thibaut Courtois qui enfile les gants dans les cages de la formation choisie par la FIFA. Devant lui, le gardien du Real peut compter sur une défense très offensive avec Virgil Van Dijk (Liverpool), seul défenseur central de métier dans le onze. A ses côtés, on retrouve deux latéraux dans l’axe Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), récompensé aussi pour le beau parcours du Maroc au Mondial et l’international portugais João Cancelo (Manchester City / Bayern Munich).

Au milieu de terrain, le XI de l’année 2022 est complété par l’infatigable Luka Modrić (Real Madrid), toujours performant chez les Merengues comme avec la Croatie. Son ancien coéquipier à Madrid, Casemiro (Manchester United) est aligné devant la défense, alors que le Belge Kevin De Bruyne (Manchester City) apporte sa palette offensive au trident axial de ce dispositif royal.

Et enfin sur les lignes offensives, très peu de surprises à notifier puisque les deux leaders, finalistes de la dernière Coupe du Monde au Qatar et coéquipiers en club, Lionel Messi et Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) viennent camper les ailes de l’attaque et ainsi seconder le buteur de l’équipe et lauréat du Ballon d’Or 2022 en octobre dernier, Karim Benzema (Real Madrid) mais aussi le cyborg norvégien Erling Haaland (Manchester City).