Trophées UNFP 2025 : Doué rend hommage à Dembélé, Barcola et Kvaratskhelia

À l’issue de la cérémonie des Trophées UNFP, Désiré Doué a pris la parole devant les médias, saluant le travail collectif qui l’a conduit à ce titre honorifique de Meilleur Espoir. Il en a ainsi profité pour remercier ses coéquipiers offensifs Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia de le pousser vers le haut dans une concurrence très saine à Paris.

«On a eu la chance que Kvaratskhelia nous rejoigne cet hiver. C’est un joueur formidable qui nous apporte beaucoup. Ousmane et Bradley, je les connaissais un peu plus avant. Dès que je suis arrivé au Paris Saint-Germain, ils m’ont beaucoup apporté, beaucoup aidé, donné pas mal de conseils. Je pense que la concurrence au Paris Saint-Germain est très saine. On se tire vers le haut, on se pousse, et on cherche toujours à s’améliorer. C’est ce qui fait notre force aussi. Et quand un ne démarre pas, on sait qu’il peut rentrer et faire la différence aussi».