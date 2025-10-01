Montpellier vend sa section féminine

En difficulté financière depuis des mois, Montpellier a annoncé ce mercredi le rachat de sa section féminine par Crux Football, une nouvelle structure dédiée au développement du football féminin, qui possède déjà plusieurs équipes. Cette officialisation met fin à plusieurs semaines d’incertitude pour les joueuses. Fondée en 2001 par Louis Nicollin, l’équipe féminine de Montpellier a marqué l’histoire du football français avec deux titres de championnes de France, trois Coupes de France et une demi-finale de Ligue des champions en 2006. Dirigée par l’ancienne internationale néo-zélandaise Bex Smith, Crux Football souhaite miser sur un modèle de «multipropriété de clubs et une plateforme d’incubation» pour révolutionner le football féminin européen en le professionnalisant davantage.

La suite après cette publicité

«Depuis 25 ans le football féminin fait partie de l’histoire du Club. Nous sommes très fiers d’avoir pu participer au développement et surtout à la professionnalisation de notre équipe féminine. Nous avons remporté des titres majeurs, vécu des épopées européennes, parlé suédois, brésilien ou japonais, vibré de Grammont à Moscou et surtout écrit de belles pages de l’histoire du football féminin français. A l’heure de passer la main à Crux Football, j’ai un regard attendri sur ce quart de siècle écoulé et une grande fierté de voir nos joueuses et notre section féminine passer ce cap important. Et ce sera toujours avec beaucoup de bienveillance et d’affection que je suivrai nos « cousines » puisqu’elles feront toujours et à jamais partie de notre histoire et de notre famille. Je souhaite à Crux Football beaucoup de réussite et de prendre autant de plaisir que nous en avons eu pendant ces 25 années. Longue vie aux féminines du MHSC !», s’est exprimé le président du MHSC dans des propos relayés dans un communiqué.