Ligue des Champions

LdC : le bus du PSG caillassé à Barcelone

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Nuno Mendes avec le PSG @Maxppp
Barcelone PSG
C’est un duel particulièrement chaud qui s’annonce, dès 21h, sur la pelouse du Stade Olympique de Montjuic à Barcelone. Même s’il y a des blessés importants de chaque côté, c’est clairement l’affiche de la soirée, avec deux équipes qui, plus les années passent, plus elles se détestent.

Et justement, le bus du Paris Saint-Germain a été caillassé avant le match. Des supporters barcelonais ont ainsi lancé de nombreux projectiles sur l’autobus qui transportait les joueurs parisiens de l’hôtel jusqu’au stade.

Pub. le - MAJ le
