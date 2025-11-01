Nice : Franck Haise donne des nouvelles de Sofiane Diop

Sofiane Diop a connu une soirée compliquée face au PSG, quittant la pelouse dès la 72e minute après être entré à la mi-temps. L’alerte à l’ischio, combinée à un état de fatigue, a poussé Franck Haise à ménager son milieu offensif, conscient des risques de l’aggraver. « Sofiane a eu une alerte à l’ischio, il me l’a dit, il était malade aussi, c’est pour ça qu’il commençait sur le banc, je n’allais pas lui dire de continuer dix minutes pour que cette alerte devienne une lésion », a expliqué l’entraîneur niçois après la rencontre.

Auteur d’un début de saison remarquable avec 6 buts et une passe décisive, Diop s’affirme comme le leader technique de l’OGC Nice. Cette précaution de Haise vise à préserver son joueur à quelques jours du rassemblement de novembre avec le Maroc, dans l’espoir que l’alerte ne soit que passagère.