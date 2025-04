Ebrima Tunkara, la pépite de 15 ans qui enflamme déjà le FC Barcelone

La Masia traverse une de ses périodes les plus fastes de l’histoire. L’effectif de Hansi Flick compte ainsi plusieurs joueurs importants issus de l’académie barcelonaise dans ses rangs, à l’image de Lamine Yamal, Dani Olmo, Pau Cubarsi, Gavi, Marc Casado, Marc Bernal ou Alejandro Baldé. Rien que ça. Et dans ces prochains mois, de nouveaux jeunes joueurs sont attendus chez les A, à l’image de l’ailier Dani Rodriguez (19 ans), ou des cousins Fernandez, Toni (16 ans, ailier) et Guille (16 ans, milieu). Les formateurs de La Masia et les observateurs sont donc en train de sortir de sacrés phénomènes, et il y en a un qui fait déjà parler de lui malgré ses 15 ans fêtés en mars. C’est Ebrima Tunkara, milieu offensif qui évolue avec les U16 du club catalan. Forcément, il est déjà comparé à Lamine Yamal, même s’il évolue dans un registre plutôt différent, plus axial principalement.

Né en Gambie et arrivé en Espagne à ses 7 ans où ses parents sont arrivés en quête d’une vie meilleure, il a très vite été repéré par les scouts du Barça, alors qu’il jouait avec le Cerdanyola, l’équipe de son village. Et il a très vite fait sensation. « On m’a dit qu’il y avait un joueur très bon à Cerdanyola, mais ils ne savaient pas quand il pourrait débuter. On supervisait un autre gamin qui s’appelait Unai. Et je suis allé le voir dans un match Cerdanyola - Vilasar de Mar, et comme par hasard, c’était le premier match où Ebrima pouvait jouer. Au bout de 10 minutes j’ai pris mon téléphone et j’ai appelé Marc Serra, responsable du football à 7 du Barça, et Aureli Altimira, celui du foot à 11, et je leur ai dit : "c’est une dinguerie". Normalement je n’appelle jamais au bout de 10 minutes, mais là c’était fou, il était tellement supérieur », a indiqué Albert Puig, formateur de La Masia, au journal Sport récemment.

Un profil rare à La Masia

Quelques mois après son arrivée en Espagne, Tunkara était donc déjà à La Masia. Mais son adaptation a été un peu compliquée au début, puisque l’enfant de 8 ans ne maîtrisait pas encore totalement la langue, et n’était pas habitué aux températures relativement froides de la Catalogne. Mais peu à peu, bien encadré par le staff de La Masia, le gaucher s’est vite retrouvé comme un poisson dans l’eau et a rapidement impressionné tout son monde au sein de l’académie barcelonaise. Il a été surclassé chaque année, jouant parfois contre des adversaires ayant 2 ou 3 ans de plus que lui. Ses qualités physiques, à savoir sa puissance et sa vitesse, et sa qualité technique en font un joueur très complet et létal dans la moitié adverse. C’est aussi un joueur qui se projette très vite vers l’avant et qui termine les actions dans la surface rivale, grâce à son énorme volume de jeu. S’il est souvent comparé à Lamine Yamal comme cité plus haut, son style ressemble plutôt à celui d’un Yaya Touré par exemple. Certains le comparent aussi à Paul Pogba en Catalogne.

Et c’est un profil plutôt rare à Barcelone. Albert Puig, le formateur cité plus haut, expliquait aussi à Sport que Lamine Yamal est un joueur qui va plutôt faire des différences individuellement et décider le match seul sur des coups d’éclat, alors que Tunkara est plus constant et va plutôt faire briller l’équipe. Il a d’ailleurs dévoilé une statistique impressionnante : en U9 et en U13, le Barça n’a perdu aucun match (60 au total) lorsqu’il était sur le terrain. Déjà international avec les équipes de jeunes de l’Espagne, étant même capitaine chez les U14, les sources de La Masia indiquent que Tunkara se distingue aussi par son comportement exemplaire, sa modestie et sa gentillesse, ainsi que par son professionnalisme à un âge si peu avancé.

Un avenir brillant ?

Un peu handicapé par les pépins physiques à la cheville en première partie de saison, il évolue à un excellent niveau actuellement et tout indique qu’il débutera bientôt avec les U19. L’année prochaine, il est même fort probable qu’il joue l’UEFA Youth League avec le club catalan, avant d’éventuellement envisager une promotion chez les A. Ce qui est certain, c’est qu’il a déjà tapé dans l’œil d’Hansi Flick, comme l’indique la presse locale. Il faut dire que tous les observateurs sont unanimes quant à son talent, qui ne se résume pas qu’à une simple supériorité physique sur l’adversaire mais aussi à sa grosse palette technique qui lui permet de faire des différences et de dribbler facilement. Le tout, avec cette touche de La Masia qui le fait jouer intelligemment et en équipe.

Il peut d’ailleurs évoluer sur un côté ou en pointe de l’attaque, positions où il a déjà dépanné cette saison. Il y a aussi une donnée qui est prise en compte par le staff de La Masia : son père mesure près de 2 mètres, et il est fort probable que Tunkara s’approche de cette taille une fois sa croissance terminée. Autant dire qu’une fois adulte, sa supériorité physique risque d’être encore plus impressionnante. Récemment, il a signé avec l’agence de Pini Zahavi, Gol International, qui est aussi l’agent d’Hansi Flick et qui est très proche de Joan Laporta. Signe qu’à Barcelone, tout le monde est convaincu qu’un avenir brillant l’attend. Mais on le sait, briller chez les jeunes c’est une chose, le faire dans le monde pro c’en est une autre. Si certains jeunes n’ont aucun problème pour briller à l’étage supérieur, d’autres en revanche ont parfois plus de mal…