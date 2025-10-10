Qualifs CdM 2026 : l’Allemagne écrase le Luxembourg, l’Ukraine s’impose 5-3 en Islande

Les qualifications au Mondial 2026 ne concernaient pas que l’équipe de France ce vendredi soir. Dans ce même groupe D, l’Ukraine est allée décrocher un succès riche en buts du côté de l’Islande (3-5). Malinovskyi avait ouvert le score après un très bon travail de Mykolenko dans le couloir (14e), avant que l’Islandais Ellertsson n’égalise sur un exploit personnel (35e). Gutsulyak a permis aux Ukrainiens de reprendre les devants en profitant d’une relance islandaise catastrophique (45e), puis Malinovski s’est offert un doublé d’une superbe frappe du pied droit (45+3e). L’attaquant de la Fiorentina, Albert Gudmundsson, a également vu double au retour des vestiaires : d’abord d’une tête plongeante sur un centre d’Haraldsson (59e), puis d’une frappe croisée (75e). Kaliuzhny (85e) et Ocheretko (89e) ont fait la décision en fin de rencontre pour la Sbornaya. L’Ukraine est deuxième, à cinq points des Français. Ces derniers pourraient valider leur billet pour le Mondial en cas de succès lundi en Islande, et de contre-performance des Ukrainiens face à l’Azerbaïdjan.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Ukraine 4 3 0 1 1 1 6 6 3 Islande 3 3 +2 1 0 2 9 7

Dans les autres duels du soir, l’Allemagne a corrigé le Luxembourg sans trembler (4-0). David Raum avait d’abord inscrit un joli coup franc (12e). Les Luxembourgeois n’ont ensuite pas été aidés par la double peine de la 21e minute quand l’arbitre a désigné le point de penalty, puis donné un carton rouge à Carlson pour une main. Joshua Kimmich ne s’est pas fait prier pour le transformer (2-0). Bien aidé par l’intervention manquée d’un défenseur luxembourgeois, Gnabry a par la suite inscrit le but du 3-0 et confirmé sa bonne forme du début de saison, tandis que Kimmich a profité d’un énorme cafouillage, lui aussi, pour s’offrir un doublé (50e). Grâce à son succès, l’Allemagne prend la tête du groupe A avec 6 points. Battue par l’Irlande du Nord (2-0), la Slovaquie est juste derrière. Dans son groupe B, la Suisse a aussi fait le métier en battant la Suède grâce à Granit Xhaka et le prometteur Johan Manzambi (2-0). La Nati poursuit son sans-faute et conserve la tête de son groupe, devant le Kosovo, accroché par la Slovénie (1-1). Enfin, la Belgique a été tenue en échec par la Macédoine du Nord (0-0), qui reste donc première du groupe J, avec un match en plus que les Diables Rouges.