Arsenal, Real Madrid : où en est le dossier William Saliba ?

La parole est à la défense. Après avoir renforcé son secteur offensif l’été dernier avec les arrivées de Kylian Mbappé (26 ans) et d’Endrick (18 ans), le Real Madrid a lancé un grand chantier derrière. Cet hiver, la priorité est de mettre la main sur un latéral droit. Plutôt réticente à l’idée de recruter en janvier, la Casa Blanca pourrait bien chambouler ses habitudes après la grave blessure de Dani Carvajal. Elle compte actuellement sur Lucas Vazquez, qui a été repositionné à ce poste il y a quelques saisons. Sauf que les limites de l’Espagnol ont rapidement été atteintes. Outre des jeunes du club, Fede Valverde peut aussi dépanner, tout comme Ferland Mendy, qui peut évoluer à droite comme à gauche. Mais ce sont des solutions d’appoint. Les Merengues aimeraient dans l’idéal accueillir Trent Alexander-Arnold (24 ans) cet hiver. Si l’Anglais a déjà dit oui aux Espagnols pour l’été prochain, il paraît difficile de voir Liverpool le lâcher en pleine saison.

Mais le mercato peut nous réserver des surprises. En ce qui concerne le poste de latéral gauche, le polyvalent Alphonso Davies (24 ans) est la priorité pour l’été prochain. Si Marca annonce ce jeudi qu’un accord est proche pour le Canadien, la presse allemande a assuré ces derniers jours que la tendance était plutôt à une prolongation de son bail, qui prendra fin officiellement le 30 juin prochain. Le feuilleton pourrait donc durer encore quelques semaines. Quoi qu’il en soit, le Real Madrid a identifié depuis très longtemps ses deux priorités pour ces deux postes. Mais les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu souhaitent aussi apporter du sang neuf dans l’axe central. Beaucoup imaginaient que Florentino Pérez casserait sa tirelire l’été dernier après le départ de Nacho en Arabie saoudite. Mais le président du Real Madrid a préféré ne pas recruter. Pourtant, Carlo Ancelotti le souhaitait selon la presse ibérique.

Le portrait-robot de la recrue dont rêve Madrid

Depuis l’an dernier, le Mister doit régulièrement bricoler à ce poste. Cette saison, il a notamment perdu Éder Militão (26 ans), qui souffre d’une déchirure complète du ligament croisé antérieur avec atteinte des deux ménisques de la jambe droite. Il a longtemps dû composer sans David Alaba, blessé depuis un bon moment. Si l’Autrichien est sur le retour, son état pose question. De plus, le club ibérique veut préparer l’avenir. Alaba a 32 ans. Antonio Rüdiger, titulaire, est âgé, lui, de 31 ans. Même s’ils ont encore quelques années devant eux, les Merengues aimeraient anticiper et attirer dans leurs filets un spécialiste du poste. D’autant qu’ils font parfois appel à Aurélien Tchouameni, qui n’est pas toujours à son aise dans cette position. Le jeune Raul Asensio (21 ans) a, lui, montré des choses intéressantes lorsqu’on a fait appel à lui. Malgré cela, le Real Madrid explore le marché des défenseurs. L’idée serait de recruter un joueur en 2025 ou au plus tard en 2026.

Il y a quelques jours, Relevo a d’ailleurs dressé le portrait-robot de la recrue idéale souhaitée par les Madrilènes. Ainsi, le plan est de mettre la main sur un nouveau Éder Militão, c’est-à-dire «un jeune défenseur rapide et dynamique, capable de gagner facilement des duels et qui sait défendre en terrain découvert.» De plus, si ce joueur est gaucher ou capable d’évoluer des deux côtés de la charnière centrale, ce serait un gros plus. L’été dernier, les Madrilènes avaient déjà tenté de recruter un jeune prometteur avec Leny Yoro (18 ans). Mais le défenseur a préféré filer à Manchester United. Cette année, ou au plus tard l’an prochain, les champions d’Espagne et d’Europe veulent se renforcer à ce poste. Depuis quelques mois, la presse espagnole évoque pourtant un intérêt pour Aymeric Laporte (30 ans), pour lequel Al-Nassr réclame des indemnités de transfert.

William Saliba suivi mais…

Si Ancelotti était visiblement pour son arrivée, ses dirigeants ne veulent pas s’écarter de leur ligne directrice et continuent de prospecter pour recruter un joueur qui colle à leurs envies et besoins. Le nom de Castello Lukeba (22 ans, RB Leipzig), qui est actuellement blessé, a été cité par Relevo. Le média ibérique a aussi mentionné ceux de Micky van de Ven (23 ans, Tottenham) et de Josko Gvardiol (22 ans), qui était déjà suivi avant sa signature à Manchester City. Mais il faudra aligner les euros pour faire plier les Spurs ou les Citizens. Toujours en Premier League, le profil de William Saliba (23 ans) plaît également. Une information dévoilée par Sport début janvier et que nous sommes en mesure de vous confirmer. Les Merengues apprécient beaucoup le Frenchy, patron de la défense d’Arsenal. Un club avec lequel il a participé à 30 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Le temps de marquer 2 buts. Indispensable aux yeux de Mikel Arteta, l’ancien joueur de l’ASSE et de l’OM a donc été observé de près par les recruteurs espagnols, qui ont pris la température auprès de son entourage.

Son profil coche toutes les cases aux yeux de la Casa Blanca, qui le suit pour l’été prochain. À ce moment-là, il ne lui restera plus que deux années de contrat avec les Gunners, avec lesquels il est lié jusqu’en 2027. Mais petite précision importante, il n’a pas pour le moment d’option pour prolonger au-delà de cette date. Ce qui peut exposer Arsenal, si jamais il ne prolonge pas entre-temps. C’est aussi une faille à exploiter pour Madrid. Mais pour le moment, le club ibérique prend son temps et n’a pas avancé tous ses pions sur le dossier à l’heure actuelle. De son côté, l’écurie anglaise a d’autres chats à fouetter et compte sur son joueur, dont la valeur marchande est estimée à 80 M€ par le site spécialisé transfermarkt. William Saliba, lui, est concentré sur sa saison et ne veut pas se polluer l’esprit avec son avenir. Mais à Madrid, où plusieurs de ses compatriotes sont présents, son nom est sur les tablettes de Florentino Pérez et de ses équipes.