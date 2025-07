Coupe du Monde des Clubs : Florentino Pérez met une énorme pression à Xabi Alonso

Depuis plusieurs mois, la FIFA communique autour de la Coupe du Monde des Clubs pour en faire une compétition prestigieuse. Pour convaincre les clubs de se donner à fond malgré une saison déjà chargée, l’instance du football mondial avait décidé de mettre les moyens avec des cash-prizes XXL que ce soit pour les clubs participants ou pour le futur vainqueur qui repartira avec 115 millions d’euros en plus de ce qu’il aura accumulé jusqu’à la finale (quasiment 100 millions aussi). Des sommes hallucinantes qui font tourner la tête surtout quand on connaît l’état des finances des clubs européens.

Depuis le début de la compétition, le Real Madrid est le club le mieux loti puisqu’il a déjà empoché 55,2 millions d’euros. Et selon les informations d’AS, ce Mondial des Clubs est désormais devenu une obsession pour les dirigeants madrilènes qui estiment qu’une victoire finale est désormais primordiale et stratégique pour l’avenir du club. En interne, ils n’hésitent pas à mettre la pression aux joueurs de manière constante. Le club a même prévu une prime individuelle de 1 million d’euros en cas de sacre final. La plus grosse prime promise par le Real Madrid dans son histoire.

Florentino Pérez veut à tout prix aller au bout

De quoi forcément donner un gros coup de boost. Selon le quotidien madrilène, avant le début de la compétition, Florentino Pérez a été clair : cette Coupe du Monde des Clubs est aussi importante qu’une Ligue des Champions. Et avec des sommes importantes en jeu, le président de la Casa Blanca voit une belle occasion de mettre la pression sur l’UEFA pour revoir sa formule en C1. Preuve de son obsession pour ce Mondial des Clubs, Florentino Pérez va jusqu’à mettre la pression à Xabi Alonso.

D’après les informations d’AS, Xabi Alonso est celui qui profite le moins de cette compétition puisqu’il n’a pas l’occasion de tester ou planifier réellement sa pré-saison. Mais l’ancien coach du Bayer Leverkusen comprend son président et sait que pour avoir les meilleurs joueurs du monde dans son effectif, le club doit faire rentrer de l’argent. Le Real Madrid met toutes les chances de son côté pour remporter cette compétition et un faux pas contre Dortmund serait un véritable coup dur. Réponse ce samedi à 22h.

