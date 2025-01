Accord imminent entre le Real Madrid et Alphonso Davies, l’Arabie saoudite offre un salaire délirant pour Mohamed Salah

Le Real accélère sur le mercato

Le journal Marca s’enflamme ce jeudi matin sur sa Une pour Alphonso Davies. Retour de cette interminable rumeur, mais il y a du nouveau. Le journal explique que le Bayern fait pression sur le Canadien pour le conserver. Le club bavarois a même proposé une prolongation de contrat au joueur avec un gros salaire à la clé, qui ferait de lui le 2e joueur le mieux payé du Bayern derrière Harry Kane. Mais le Real Madrid se dit confiant dans ce dossier, c’est entre les mains du joueur. L’actuel joueur du Bayern serait tombé d’accord sur la plupart des détails de son futur contrat. Après Alexander-Arnold, le Real frapperait un autre gros coup.

Salah pour remplacer Neymar ?

L’avenir de Mohamed Salah est toujours aussi incertain. Sa récente sortie n’a pas fait bouger les choses et plus les jours passent, plus l’Egyptien se rapproche de la fin de son contrat avec Liverpool. Selon The Sun, il a reçu tout récemment une nouvelle offre complètement folle d’Arabie saoudite. Turki Alalshikh, une des personnalités les plus puissantes du pays, a publié une photo de l’Égyptien avec un maillot de Al-Hilal. Le club saoudien dans le doute sur l’avenir de Neymar, qui discute d’ailleurs avec les Chicago Fire selon nos informations, doit retrouver une nouvelle star. Salah n’a toujours pas prolongé et le club du Golfe pourrait lui proposer un salaire d’environ 77 M€ sur deux saisons.

L’OL humilié, le PSG a eu très chaud

La magie de la Coupe de France a opéré avec Bourgoin-Jallieu, pensionnaire de National 3, qui a éliminé l’OL aux tirs au but. Un exploit XXL dont se félicite Le Dauphiné Libéré. L’Équipe met également à l’honneur cet exploit avec la célébration des joueurs, qui se qualifient pour la première fois de leur histoire en 8e de finale. Le Progrès se penche sur la performance lyonnaise et parle de grosse faute professionnelle. Pierre Sage a évoqué le sentiment de honte, il s’agit d’une tragédie pour le club. Lyon s’est fait piéger et le PSG n’est pas passé loin non plus du drame contre Espaly. Il y avait 2-2 jusqu’à la 88e minute avant que Barcola puis Ramos délivrent Paris pour s’imposer 4-2. Le PSG passé tout proche du ridicule. L’Éveil félicite malgré tout les amateurs, qui y auront cru jusqu’au bout.