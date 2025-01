Le Chicago Fire s’attaque à Neymar

Le cas Neymar continue de faire parler et alimenter la presse brésilienne et saoudienne. Il faut dire que depuis son départ du PSG, la star brésilienne n’a pas du tout fait parler d’elle sur les terrains. Victime d’une rupture du ligament croisé du genou juste après son arrivée à Al-Hilal, le joueur de 32 ans n’a pas pu jouer sous ses nouvelles couleurs - ou presque. Après plus d’un an d’absence, il a disputé 2 autres matches avant de se blesser et ainsi re-disparaitre des terrains.

Un énorme coup dur, un de plus pour lui et pour son club qui continue de payer une fortune son contrat. Neymar a par exemple touché 101 millions d’euros sur l’année 2024 en ayant seulement joué 2 matchs, pour un total de 42 minutes de jeu soit environ 2,4 millions d’euros par minute jouée. De quoi sérieusement remettre son avenir en question alors qu’il arrive en fin de contrat en juin prochain. Depuis plusieurs mois, les rumeurs sont nombreuses sur sa future destination alors qu’il n’a pas caché son envie de disputer le Mondial 2026 aux Etats-Unis.

Un contrat de 2 ans

Un retour à Santos avait un temps été évoqué mais aussi et surtout la piste menant à la MLS et l’Inter Miami. Mais le club de David Beckham, qui n’a pas caché son envie de l’attirer, a surtout rappelé qu’avec les règles de la MLS et le plafond salarial, il était impossible de le faire venir dans ces conditions surtout avec Messi, Suarez, Busquets et Alba dans l’effectif. Et d’autres clubs veulent donc en profiter. Selon nos informations, Neymar discute actuellement avec le club du Chicago Fire.

Le club de MLS veut frapper fort et s’offrir le Brésilien dès ce mois janvier. Des discussions existent avec le joueur et portent sur un contrat de deux ans. Mais pour le moment rien n’est acté ni concrétisé. Ce n’est que le début des échanges et il reste donc beaucoup de chemin à parcourir pour le club de la Conférence Est de MLS. L’avenir de Neymar n’a pas fini de faire parler mais la piste menant aux Etats-Unis qui organiseront en plus la prochaine Coupe du monde, est de plus en plus concrète.