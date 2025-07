Coupe du Monde des clubs : le PSG et le Real Madrid peuvent espérer 100 M€ !

Le Real Madrid est désormais le leader de la course à celui qui remportera le plus d’argent lors du Mondial des Clubs 2025. Les Merengues ont déjà empoché 55,2 millions d’euros. Une somme gargantuesque qui accumule plusieurs conditions : 23,8 millions d’euros grâce à ses deux victoires, son match nul en phase de groupes et sa qualification pour les 1/4 de finale sans oublier les 31,4 millions d’euros pour la participation à la compétition. La donne est sensiblement la même pour le PSG au niveau des gains déjà obtenus avec 50,3 M€.

Mais le meilleur reste à venir selon AS. Si le club espagnol ou la formation parisienne venait à disputer la finale du Mondial des Clubs, il empocherait 27 millions d’euros. Si victoire en finale il y a, l’une des deux équipes toucherait 37 millions d’euros, avec la possibilité donc de franchir la barre symbolique des 100 M€ de gain. De quoi trouver une motivation supplémentaire avant de partir en vacances dès la fin de la semaine prochaine…

