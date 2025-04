Manchester City : le vent a tourné pour Abdukodir Khusanov

La carrière d’Abdukodir Khusanov (21 ans) a changé de dimension en quelques mois. Recruté cet hiver par Manchester City en échange de 50 M€, le défenseur ouzbek a quitté le RC Lens pour rejoindre les champions d’Angleterre. Lui et le Brésilien Vitor Reis ont été ciblés par des Cityzens soucieux de préparer l’avenir. Immédiatement lancé dans le grand bain par Pep Guardiola, l’ancien Artésien a connu une première compliquée avec une boulette commise contre Chelsea. Par la suite, Khusanov a su démontrer qu’il était bien un jeune défenseur prometteur.

En février dernier, nous vous relations d’ailleurs que le néo Mancunien avait mis tout le monde d’accord, et ce, malgré la saison très compliquée de City en Premier League ainsi qu’en Ligue des Champions (élimination dès les barrages). Fin mars, Pep Guardiola confirmait ces bonnes impressions sur le site officiel du club. « On ne s’attendait pas à ce qu’il joue autant de matches, mais la situation de l’arrière-garde tout au long de la saison fait qu’il joue beaucoup de matches. Il a une qualité spéciale. Vraiment spéciale. Il est très rapide et il apporte sa passion. Son visage ne le montre pas toujours, mais il est présent dans de nombreuses actions. Nous sommes ravis du peu de temps passé à l’entraînement et de tout ce qui s’est passé. »

Le choix O’Reilly a tout changé

Depuis, le vent a quelque peu tourné pour l’Ouzbek. Suite au choix de Pep Guardiola d’utiliser Nico O’Reilly au poste de latéral gauche -un choix payant puisque l’Anglais a marqué lors des deux derniers matches de City- cela a provoqué le glissement de Josko Gvardiol dans l’axe, aux côtés de Ruben Dias. Cela fait désormais trois matches de suite (contre Manchester United, Crystal Palace et Everton) que Khusanov ne décolle pas du banc de touche. De quoi laisser craindre une fin de saison sans trop de temps de jeu pour l’ex-Lensois ? Cinquième du classement de Premier League à cinq journées du terme, City a peut-être trouvé la formule qui le rend plus solide en défense (2 buts encaissés en 4 matches).

Obligé de décrocher une place en C1, Guardiola sera sans doute tenté de ne rien toucher. En attendant de voir si cette tendance se confirmera ce soir contre Aston Villa, l’Espagnol a clairement fait savoir qu’il appréciait le fait de pouvoir compter sur une charnière centrale Gvardiol-Dias. « Je l’aime bien à ce poste (en parlant de Gvardiol, ndlr). Je l’aime bien à ce poste, surtout quand il s’agit de construire sur la gauche. Il est très rapide dans le dos des attaquants. Ruben et lui se parlent beaucoup et ils forment un très bon duo. C’est une option. Je ne pense pas que le club ait besoin de défenseurs centraux, nous en avons beaucoup et nous avons acheté deux jeunes. Il est important d’avoir un joueur qui peut jouer à ce poste et au poste d’arrière gauche. » Après avoir pu profiter d’un temps de jeu conséquent dès son arrivée en Angleterre, Abdukodir Khusanov apprend désormais la patience.